لزوم تصویب معاونت انرژی یا نفت و گاز استانداری بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زارع صبح سه‌شنبه در نشست ارتقا و ساماندهی ساختار تشکیلاتی استانداری بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در بخش‌های مختلف دارای ظرفیت‌های کم‌نظیری است که این ظرفیت ها و توانمندی‌ها این استان را به یکی از استان‌های ویژه تبدیل کرده است.

وی در ادامه برخی از این ظرفیت‌ها و توانمندی ها را برشمرد و خاطرنشان ساخت: استان بوشهر در بسیاری از شاخص‌ها نقش ویژه‌ای در تولید ناخالص ملی دارد و می‌توان گفت یکی از استراتژیک‌ترین استان‌های کشور است که ساختار کنونی با جایگاه آن همگون نیست.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در زمینه انرژی در استان بوشهر، اضافه کرد: چهار فرمانداری استان بوشهر در حوزه نفت و گاز و انرژی هستند.

وی با تاکید بر ضرورت تصویب معاون انرژی یا نفت و گاز استانداری بوشهر، ادامه داد: قرار گرفتن منابع غنی نفت و گاز و همچنین پالایشگاه‌ها و تاسیسات پتروشیمی و استحصال و تولید انرژی در این شهرستان‌ها، ضرورت حضور و به‌کارگیری کارشناس نفت، گاز و انرژی در این فرمانداری‌ها را دو چندان می‌کند.

مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر نیز در ادامه نشست برخی از کمبودها در پست‌های سازمانی و مدیریتی استان بوشهر را یادآور شد و اضافه کرد: از 590 پست سازمانی در استانداری بوشهر 177 پست آن بلاتصدی است که 64 پست آن مدیریتی است.

رضا عوض پور خواستار بازنگری در تشکیلات و پست سازمانی استانداری بوشهر شد و گفت: این ساختار هیچ همگونی و تناسبی با ماموریت‌های محوله ندارد که لازم است بازنگری شود.