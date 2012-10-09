مجید فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه برپایی نمایشگاه تمبر و دستاوردهای پست استان در خوی افزود: در حال حاضر دو هزار و 385 صندوق شخصی در سطح استان وجود دارد که از این تعداد هزار و 200 صندوق در ارومیه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر صندوق های مربوط به پنج شهرستان استان هوشمندسازی شده اند اظهارداشت: تا سال 92 همه صندوق های شخصی شهرستان ها هوشمندسازی می شوند.

فرخی در ادامه به راه اندازی سرویس خرید اینترنتی در استان اشاره کرد و گفت: آذربایجان غربی پس از استان های تهران و اصفهان، رتبه سوم را در خرید اینترنتی به خود اختصاص داده است.

وی یاد آور شد: شرکت پست آذربایجان غربی با انعقاد قرارداد با 220 فروشگاه در 6 ماهه سال جاری 27 هزار و 140 فقره جابجایی مرسوله انجام داده است.

400 مورد خدمت در دفاتر پیشخوان دولت ارائه می شود

مدیرکل پست آذربایجان غربی در ادامه از افزایش خدمت به تعداد 400 مورد توسط دفاتر پیشخوان دولت تا پایان سال خبر داد و گفت: باهماهنگی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی مقرر شد،از اول آبان ماه سال جاری نزدیک به 200 خدمت دستگاه ها از طریق دفاتر پیشخوان دولت ارائه شود و بر اساس اعلام نهاد ریاست جمهوری تا پایان سال 91 تعداد 400 مورد خدمت افزایش خواهد یافت.

فرخی در ادامه از احداث ساختمان تجزیه مبادلات مرکز شمال غرب کشور خبر داد و گفت: این ساختمان با مساحت 2200 متر مربع در حال احداث است و تاکنون 20 درصد پیشرفت فزیکی داشته است.

وی اعلام کرد: 27 میلیارد ریال اعتبار برای احداث این ساختمان در نظر گرفته شده است که دو سوم این اعتبار از محل منابع ملی و وزارت ارتباطات و یک سوم آن از منابع استانی جز سفر سوم هیات دولت تامین می شود.