خبرگزاری مهر - فرهنگ و ادب: کتاب «رقابت بین‌المللی در خلیج فارس (1622-1763)» رقابت قدرت­های بین‌المللی طی قرون 17 و 18 میلادی در منطقه خلیج فارس یعنی پرتغال و اسپانیا از یک سو و انگلیس و هند از سوی دیگر را نه در خلا بلکه با توجه به شکل و جنس صف‌بندی­ها و حوادث و رخدادهای داخلی و مسائل اقتصادی اجتماعی و سیاسی منطقه خلیج فارس مورد بررسی قرار می­‌دهد.

نویسنده این کتاب «مصطفی عقیل محمود» استاد ایرانی الاصل «تاریخ جدید و تاریخ خلیج فارس» دانشگاه قطر است و کتاب اخیر هم در واقع رساله وی در مقطع کارشناسی ارشد است که در دانشگاه «عین شمس» قاهره به سامان رسیده است.

وی بر آن شده تا به بررسی تحولات سال­های 1622-1763 بپردازد که در واقع سال­های اوج کشمکش­های داخلی اروپائیان برای سلطه یافتن بر آب­های شرق و از جمله خلیج فارس است. در این جستار منابع متعددی مورد استفاده قرار گرفتند اسناد منتشر شده و کتاب­ها و پژوهش­های غربی، فارسی و انگلیسی برخی از منابع این مطالعه است.

نگارنده پژوهش را به هفت فصل تقسیم کرده است: در فصل نخست، ورود پرتغالی­ها به منطقه خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته که در واقع به هدف ایجاد یک خط دفاعی در جهت حفاظت از مستعمرات اصلی­شان در شبه قاره هند به خلیج فارس پا نهادند. در این فصل نشان داده شده که چگونه پرتغالی­ها موجبات ویرانی شهرهای تجاری بزرگی مانند هرمز را فراهم آوردند.

در فصل دوم به بررسی احوال دولت صفویان به ویژه در عهد شاه عباس اول پرداخته و توضیح داده شده که چگونه در سال 1622 میلادی به کمک انگلیسی­ها که به عنوان رقیبی برای پرتغالی­ها در منطقه ظاهر شده بودند، پرتغالی­ها را از منطقه بیرون رانده‌اند.

فصل سوم به نقش عرب­ها در بیرون راندن پرتغالی­ها از منطقه پرداخته و فصل چهارم هم به چگونگی شکل‌گیری کمپانی­های تجاری اروپایی و چگونگی فائق آمدن ایشان بر کارشکنی­ها و موانع پرتغالی­ها بر سر راه رسیدن دیگر اروپایی­ها به شرق اختصاص دارد.

در فصل پنجم دوره تفوق شرکت هند شرقی و اوضاع آن روز ایران مورد بررسی قرار گرفته است و فصل ششم هم مداخلات نیروهای اروپایی از جمله هلندی­ها را مورد مداقه قرار داده و فصل هفتم نیز به نقش فعال نیروهای محلی خلیج فارس در اوایل قرن 18 پرداخته است.

مهم‌ترین ویژگی این کتاب بحث مفصلی است که نویسنده با تکیه بر اسناد آرشیوی مراکز مختلف پیرامون رقابت نیروهای بین‌المللی سال­های مورد بحث کتاب در منطقه خلیج فارس پیش می­کشد.

کتاب 263 صفحه‌ای «رقابت بین المللی در خلیج فارس (1622-1763)» در شمارگان 1000 نسخه و قیمت 73000 ریال از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.