به گزارش خبرنگار مهر، مراحل آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان صبح امروز سه شنبه در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی پیگیری شد. در این تمرین 24 بازیکن حضور داشتند که امید نظری، اشکان دژاگه، رضا قوچان نژاد و مسعود شجاعی برای نخستین بار در این مرحله از اردو در جمع ملی پوشان حضور یافتند.

در ابتدا کارلوس کی روش چند دقیقه ای برای بازیکنان صحبت کرد و سپس ملی پوشان زیر نظر مربی بدنساز تیم ملی به گرم کردن بدنه های خود پرداختند. با گذشت دقایقی از تمرین تیم ملی علی کفاشیان به محل تمرین تیم ملی آمد و دقایقی با بازیکنان و کارلوس کی روش گفتگو کرد.

بازیکنان پس از گرم کردن در گروه های مختلف به کار با توپ و پرس در فضای محدود پرداختند. پس از این تمرین که حدود 20 دقیقه به طول انجامید بازیکنان در هفت گروه سه نفره به دویدن از بین موانع و استارت های سرعتی پرداختند.

کارلوس کی روش در بخش دیگری از تمرین، بازیکنان را به دو تیم سفید و فسفری تقسیم کرد و پس از 15 دقیقه فوتبال در فضای محصور با شش دروازه کوچک بازیکنان حدود نیم ساعت فوتبال در زمین کوچک را بازی کردند. در این بخش سرمربی تیم ملی نکات تاکتیکی لازم را با بازیکنان در میان می گذاشت.

مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون فوتبال نیز در محل تمرین تیم ملی حضور یافت و در گوشه ای از زمین تماشاگر تمرین ملی پوشان بود.

کادر فنی تیم ملی تمرینات اختصاصی برای امید نظری در نظر گرفته بود. کمتر از 10 تماشاگر برای تماشای تمرین تیم ملی به زمین شماره دو ورزشگاه آزادی آمده بودند که در بین آنها چهره هایی چون دکتر نوشادی و مجتبی حسینی مربی پیشین تیم فوتبال صبای قم دیده می شدند.

خبرنگاران در حالی در تمرین امروز تیم ملی حضور یافتند که پیش از آغاز تمرین و در مقابل در ورودی ورزشگاه به آنها اعلام شد با نظر کی روش باید ساعت 10:45 دقیقه به تمرین تیم بروند. همین مسئله باعث شد آنها دقایقی مقابل در ورزشگاه معطل شوند. تمرین تیم ملی از ساعت 10:30 دقیقه آغاز شده بود.

تیم ملی فوتبال کشورمان خود را برای دیدار با کره جنوبی در هفته پنجم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا آماده می‌کند.