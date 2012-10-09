اعتراض کشاورزان ایرلندی نسبت به اصلاح سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اتحادیه کشاورزان ایرلند اعلام کرده است که تظاهرات امروز بزرگترین تجمع اعتراضی این اتحادیه در سال‌های اخیر خواهد بود. مهمترین دغدغه کشاورزان ایرلندی اصلاحاتی است که قرار است در ماه‌های آینده در خصوص سیاست کشاورزی مشترک اعمال شود.

اتحادیه کشاورزان ایرلند همچنین به این موضوع اشاره کرده است که نباید هیچ کاهشی در 1.6 میلیارد یورو دریافتی ایرلند از اتحادیه اروپا صورت بپذیرد. این اتحادیه همچنین مخالف بازتوزیع پرداخت‌های سالانه به کشاورزان است.

اتحادیه کشاورزان ایرلند همچنین به دولت این کشور در خصوص کاهش 300 میلیون یورویی کمک به کشاورزان هشدار داده است. جان برایان رییس اتحادیه کشاورزان ایرلند اعلام کرده است که این تجمع اعتراضی نشانه همبستگی کشاورزان این کشور در اعتراض به سیاست‌های اتحادیه اروپا و دولت ایرلند است.

سیاست کشاورزی مشترک سیستم یارانه‌ای است که به کشاورزان اتحادیه اروپا پرداخت می‌شود و هدف از اجرای آن تضمین تولید حداقل محصولات کشاورزی است. این یارانه‌ها که از مالیات دهندگان اتحادیه اروپا به دست می‌آید با هدف تامین زندگی کشاورزان در کشورهای اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شده است.

