نیاز شیراز به ایجاد هشت پایگاه جدید اورژانس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران فیروزی در نشست خبری به مناسبت هفته کاهش اثرات وبلایای طبیعی اظهار داشت:افزایش تعداد ماموریت های جاده ای یعنی تعداد پایگاههای اورژانس در سطح جاده های فارس افزایش یافته زیرا که تعداد حوادث جاده ای امسال نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.

وی ادامه داد: بیشتر حوادث جاده ای فارس در محورهای شیراز- اصفهان، شیراز-لار- بندرعباس اتفاق می افتدکه خوشبختانه طی شش ماه گذشته هیچ مصدومی جاده ای در مسیر انتقال به بیمارستان فوت نکرده است.

نیاز شیراز به ایجاد هشت پایگاه اورژانس جدید

مدیر مرکز حوادث وفوریت های پزشکی فارس تصریح کرد: براساس برنامه چهارم توسعه در فارس باید 128پایگاه اورژانس ایجاد می شد که هم اکنون تعداد پایگاههای فعال در فارس 120مورد است که از این تعداد 70 پایگاه جاده ای و 50 پایگاه شهری هستند.

فیروزی اضافه کرد: هم اکنون تعداد پایگاهی اورژانس شهر شیراز 24 مورد است که هر مرکز روزانه 250 ماموریت را انجام می دهدوبا توجه به جمعیت و مهمان پذیر بودن این شهر لازم است هشت پایگاه جدید فوریت های پزشکی در شیراز افتتاح شود.

وی افزود: در صورت اضافه شدن پایگاه های جدید تعداد مراکز اوژانس در شهر شیراز به 32 مورد می رسد که بدین وسیله با احتساب وجود دو دستگاه آمبولانس در هر پایگاه تعدادآمبولانس ها به 64 دستگاه می رسد که این تعداد جوابگوی نیازهای شهر شیراز خواهد بود.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی فارس همچنین بیان کرد: در برنامه پنجم توسعه باایجاد 51 پایگاه اورژانس جدید در سطح استان فارس در صورت تائید معاونت راهبردی رئیس جمهور موافقت شده است.

فیروزی یادآور شد: هم اکنون روزانه سه هزار تماس با مرکز فوریت های پزشکی فارس گرفته می شود که در صورت نیاز به اعزام، آمبولانس در ماموریت های شهری هفت دقیقه ای و در ماموریت های جاده ای 13 دقیقه و 35 ثانیه به محل حادثه می رسند.

وی ابراز داشت: علاوه بر استفاده از آمبولانس با توجه به شرایط محل وقوع حادثه و وضعیت مصدوم در شهر از موتور آمبولانس ودر حوادث جاده ای از بالگرد برای خدمات رسانی به مصدومان استفاده می شود.

ساخت مرکز جدید حوادث و فوریت های پزشکی فارس در صورت همکاری

مدیرمرکز حوادث و فوریت های پزشکی فارس در ادامه عنوان کرد:با توجه به قطب بودن اورژانس فارس برای استان های فارس، کهکیلویه و بویر احمد، بندرعباس، بوشهرباید ساختمان مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس دارای استاندار باشد که ساختمان فعلی به دلیل قدیمی بودن دارای ویژگی های لازم نیست.

فیروزی تاکید کرد: در صورت همکاری وموافقت شهرداری شیراز کار ساخت مرکز جدید حوادث و فوریت های پزشکی فارس در زمین جنب بیمارستان علی اصغر (ع) با هزینه اولیه 500 میلیون تومان آغاز می شود.

آموزش مهمترین اولویت اورژانس فارس

وی سپس آموزش همگانی فوریت های پزشکی به تمام اقشار جامعه را مهم ترین اولویت اورژانس فارس دانست و گفت: برای مقابله با حوادث باید افراد دارای آمادگی لازم باشند که در همین راستا مدیریت مرکز حوادث و فوریت های پزشکی فارس برنامه های آموزشی را برای دانشجویان ، دانش آموزان، فرهنگیان، وحتی در سطح مهدکودکها برگزار می کند.

مدیرمرکزحوادث و فوریت های پزشکی فارس ادامه داد: در همین راستا در هفته کاهش اثرات وبلایای طبیعی با همکاری هلال احمر مانور زلزله در یکی از مدارس راهنمایی شیراز برگزار شد وآموزش های لازم در زمان بروز حوادث طبیعی نیز به دانش آموزان داده شد.

فیروزی عنوان کرد:در فارس سال گذشته چهار هزار نفر آموزش فوریت های پزشکی را دیده اند که گروه های مختلف دولتی و مردمی نیز اگر درخواست برگزاری این دوره ها را داشته باشند مرکزحوادث و فوریت های پزشکی فارس آمادگی لازم برای برگزاری رایگان این دوره ها را دارد.

برگزاری دوره آموزشی" بها"

وی برگزای دوره آموزشی فوریت های پزشکی با نام " بها" ( بسیج همگانی احیا)برای دانش آموزان اول متوسطه استان را از دیگر اقدامات انجام شده توسط مرکزحوادث و فوریت های پزشکی فارس در راستای آماده سازی مردم در زمان حوادث و کم شدن عوارض ناشی از بروز حادثه دانست.

مدیرمرکزحوادث و فوریت های پزشکی فارس همچنین اظهار داشت:لازم است با همکاری صدا و سیما ، رسانه ها آموزش های مورد نیاز برای مقابله با حوادث دربین مردم گسترش یابد تا بدین وسیله زمینه برای کاهش خسارت های ناشی از حوادث فراهم شود.

آموزش احیا قلبی در روز کودک

فیروزی یادآورشد:به مناسب روز جهانی کودک مرکزحوادث و فوریت های پزشکی فارس برخی آمبولانس را در پارک ها و مکانهای عبور و مرور کودکان مستقر کرد وعلاوه برآن در پارک بعثت نیز آموزش احیا قلبی ریوی به افراد زیر 18 سال داده شد.