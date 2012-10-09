پوران درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد غیبت برخی از کارگردانان سینمای کودک و نوجوان در جشنواره امسال فیلم کودک و نوجوان اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از کسانیکه در عرصه فیلم و کودک کار می‌کنند، طی سال‌های گذشته از این عرصه کنار رفته‌اند.

وی ادامه داد: فیلم‌سازان بسیاری در عرصه کودک حضور دارند که در این مدت خواسته یا ناخواسته از کار کنار رفته‌اند و این مسئله باعث شده انتقاداتی به این مسئله وارد شود.

این کارگردان سینما و تلویزیون کشور بیان داشت: متاسفانه انگیزه بسیاری از کسانیکه در عرصه فیلم کودک کار می‌کرده‌اند، از بین رفته و مسئولان باید تلاش کنند که این فعالان عرصه هنر را به جشنواره باز گردانند تا بار دیگر باعث نام‌آوری آنها در سینمای کودک شویم.

وی اضافه کرد: باید بگویم اعتبار جشنواره‌های فیلم کودک و نوجوان به نام افرادی است که در آن حضور دارند و این مسئله باعث می‌شود ما تلاش کنیم از افرادی که در سینمای کودک و نوجوان تلاش بسیاری کرده‌اند، برای حضور در جشنواره‌ها دعوت به عمل آوریم.

