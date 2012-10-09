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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

درخشنده در گفتگو با مهر:

بسیاری از فیلم‌سازان کودک انگیزه‌ کار ندارند/ اعتبار جشنواره‌ها به نام‌هاست

بسیاری از فیلم‌سازان کودک انگیزه‌ کار ندارند/ اعتبار جشنواره‌ها به نام‌هاست

اصفهان – خبرگزاری مهر: یک کارگردان سینما و تلویزیون کشور گفت: متاسفانه طی سالهای گذشته بسیاری از فیلم‌سازان عرصه فیلم کودک انگیزه کار کردن را از دست داده‌اند.

پوران درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد غیبت برخی از کارگردانان  سینمای کودک و نوجوان در جشنواره امسال فیلم کودک و نوجوان اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از کسانیکه در عرصه فیلم و کودک کار می‌کنند، طی سال‌های گذشته از این عرصه کنار رفته‌اند.

وی ادامه داد: فیلم‌سازان بسیاری در عرصه کودک حضور دارند که در این مدت خواسته یا ناخواسته از کار کنار رفته‌اند و این مسئله باعث شده انتقاداتی به این مسئله وارد شود.

این کارگردان سینما و تلویزیون کشور بیان داشت: متاسفانه انگیزه بسیاری از کسانیکه در عرصه فیلم کودک کار می‌کرده‌اند، از بین رفته و مسئولان باید تلاش کنند که این فعالان عرصه هنر را به جشنواره باز گردانند تا بار دیگر باعث نام‌آوری آنها در سینمای کودک شویم.

وی اضافه کرد: باید بگویم اعتبار جشنواره‌های فیلم کودک و نوجوان به نام افرادی است که در آن حضور دارند و این مسئله باعث می‌شود ما تلاش کنیم از افرادی که در سینمای کودک و نوجوان تلاش بسیاری کرده‌اند، برای حضور در جشنواره‌ها دعوت به عمل آوریم.
 

کد مطلب 1715808

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