پوران درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد غیبت برخی از کارگردانان سینمای کودک و نوجوان در جشنواره امسال فیلم کودک و نوجوان اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از کسانیکه در عرصه فیلم و کودک کار میکنند، طی سالهای گذشته از این عرصه کنار رفتهاند.
وی ادامه داد: فیلمسازان بسیاری در عرصه کودک حضور دارند که در این مدت خواسته یا ناخواسته از کار کنار رفتهاند و این مسئله باعث شده انتقاداتی به این مسئله وارد شود.
این کارگردان سینما و تلویزیون کشور بیان داشت: متاسفانه انگیزه بسیاری از کسانیکه در عرصه فیلم کودک کار میکردهاند، از بین رفته و مسئولان باید تلاش کنند که این فعالان عرصه هنر را به جشنواره باز گردانند تا بار دیگر باعث نامآوری آنها در سینمای کودک شویم.
وی اضافه کرد: باید بگویم اعتبار جشنوارههای فیلم کودک و نوجوان به نام افرادی است که در آن حضور دارند و این مسئله باعث میشود ما تلاش کنیم از افرادی که در سینمای کودک و نوجوان تلاش بسیاری کردهاند، برای حضور در جشنوارهها دعوت به عمل آوریم.
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