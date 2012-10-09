سفر "جان برینان" به لیبی/ تحقیقات درباره سفیر کشته شده محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "جان برینان" مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور مبارزه با تروریسم امروز وارد لیبی می شود. هدف از این سفر، بررسی تحقیقات انجام شده درباره کشتن سفیر واشنگتن در بنغازی است.

برینان در جریان این سفر با "محمد المقریف" رئیس کنگره ملی و برخی مسئولان ارتش و وزارتخانه های کشور و امور خارجه دیدار خواهد کرد.

ماه گذشته میلادی مردم لیبی در اعتراض به پخش فیلم موهن و ضد اسلامی در آمریکا اعتراضات ضد آمریکایی به راه انداختند و شماری از افراد مسلح که گفته می شود وابسته به گروه های اسلامی تندرو بودند با حمله خمپاره ای به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی 4 دیپلمات آمریکایی از جمله سفیر این کشور در لیبی را کشتند.