1400 نفر از زندانیان در قزوین مشغول به کار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فراست طلب در این باره اظهارداشت: در سال جاری با اعزام نیروی کار به شرکت ها و کارخانجات ظرفیت اشتغال و حرفه آموزی زندانیان، گسترش یافته و در مجموعه زندانهای استان هیچ زندانی واجد شرایط بیکار نیست.

مدیرکل زندانهای قزوین گفت: اعزام نیروی کار با مشارکت بخش خصوصی، تحول بزرگی در برنامه های اشتغال و حرفه آموزی زندانیان ایجاد کرده است.

فراست طلب گفت: در حال حاضر زمینه اشتغال 110 نفر از زندانیان در دو واحد صنعتی ایجاد شده و با اجرای کامل تفاهم نامه، حداقل 300 نفر از زندانیان دارای شغل خواهند شد.

این مسئول بیان کرد: دامداری و کشاورزی در بین سایر مشاغل از اهمیت بالایی برخوردار است و بیش از100 نفر از زندانیان در این بخش فعالیت دارند.

مدیرکل زندانهای قزوین یادآورشد:‌ پنجاه هکتار از زمین های کشاورزی مجتمع کشت و صنعت فارسیان، زیرکشت بوده و تاکنون بیش از 150 تن گندم، جو و ذرت علوفه ای از آنها برداشت شده است.

فراست طلب عنوان کرد: پرورش یک هزار رأس گوسفند و شترمرغ زمینه اشتغال 30 نفر از مددجویان رافراهم کرده و در برنامه توسعه اشتغال و حرفه آموزی استان تا 1500 رأس افزایش خواهد داشت.

وی به طرح آزمایشی پرورش بوقلمون در مجتمع کشت و صنعت فارسیان اشاره کرد وگفت: طرح پرورش بوقلمون 60 روزه با موفقیت انجام شد که در هر دوره از این برنامه 20 نفر از مددجویان با همکاری سازمان آموزش فنی وحرفه ای، دوره های تخصصی را طی کرده و گواهینامه دریافت می کنند.

مدیرکل زندانهای قزوین تصریح کرد: پرورش گلهای زینتی برای اولین بار در زندانهای استان صورت گرفته است و درفضای گلخانه ای به مساحت یکهزارمترمربع به مددجویان آموزش داده می شود.

فراست طلب گفت:‌ زنبورداری یکی از شاخص ترین برنامه های اشتغال و حرفه آموزی برای زندانیان است و در این حوزه با اشتغال شش نفر از مددجویان یک تن عسل در حال برداشت است.

وی به فعالیتهای اشتغال زایی سایر زندانها اشاره کرد و گفت: در اردوگاه کار درمانی و حرفه آموزی آراسنج علاوه برکشاورزی و دامداری، پرورش شتر جایگاه مناسبی را به خود اختصاص داده و مددجویان شرایط خوبی را برای اشتغالزایی در این بخش خواهند داشت.

مدیرکل زندانهای قزوین اشتغال نشسته زندانیان را نیز بزرگترین طرح شغلی استان ذکر کرد و اظهارداشت: در این طرح900 نفر از زندانیان بصورت روزانه اشتغال بکار دارند و خود وخانواده شان از حقوق آن بهره مند می شوند.

فراست طلب اعلام کرد: در کارگاه خرد و بسته بندی قند و شکر، روزانه مقدار پنج تن قند خرد و بسته بندی و همچنین مقدار دو تن شکر بسته بندی و آماده عرضه به بازار می شود.

به گفته این مسئول در این کارگاه 30 نفر از مددجویان زندان مرکزی مشغول بکارند.