مرتضی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار کرد: مجموعه بولینگ پردیس شامل بیلیارد آفاق، خانه اسکیت و بازیهای کامپیوتری است.
مدیر مجموعه بولینگ پردیس در پاسخ به این سؤال که چرا رشته بولینگ رشته گرانی است افزود: رشته بولینگ با توجه به هزینههای انجام شده، استهلاک و برق مصرفی گران نیست و مبلغ 28 هزار تومان برای یک خط با توجه به تعداد نفرات استفاده کننده نمیتواند قیمت بالایی محسوب شود.
وی ادامه داد: تمام وسایل رشته بولینگ از خارج وارد و هیچ وسیلهای از آن در کشور ساخته نمیشود و با توجه به بالا رفتن قیمت دلار هزینههای وسایل این رشته در کشور بسیار بالا رفته است.
احمدی افزود: با احتساب هزینه گمرکی در کشور پول یک لاین که از خارج وارد میشود بالای 100میلیون تومان هزینه دارد اما ما با طرحهای تخفیفی که برای ادارهها و ارگانهای مختلف گذاشتهایم علاقهمندان بیشتری میتوانند به این رشته روی بیاورند.
وی گفت: در حال حاضر نفرات دوم و سوم رنکینگ کشوری در باشگاه پردیس فعالیت دارند، اما هیچگونه حمایتی از ما از سوی اداره کل ورزش و جوانان و همچنین استانداری نشده است.
مدیر مجموعه بولینگ پردیس اضافه کرد: وام 800 میلیون تومانی را که کارگروه کار و امور اجتماعی استان مصوب کرده بود را بانکهای اصفهان در اختیار من نگذاشتهاند و من مجبور شدم وام آزاد با بهره 32درصد بگیرم.
وی گفت: در صورتی که حمایت مناسبی از سوی مسئولان از ما صورت بگیرد به طور حتم میتوانیم در رشد و اعتلای این رشته مفرح در استان گامهای اساسی برداریم.
