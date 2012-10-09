آغاز ثبت نام دوره های فراگیر پیام نور لرستان/ پذیرش 8 هزار دانشجو

حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات پذیرش دانشجویان فراگیر اظهار داشت: ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور لرستان در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته آغاز شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان با اشاره به تعداد پذیرش دانشجو در این مقاطع بیان داشت: در مجموع بیش از 8 هزار و 100 دانشجو در سه مقطع یاد شده دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور لرستان پذیرش می شوند.

علیزاده همچنین با اشاره به تفاوتهای ثبت نام این دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور نسبت به دوره های قبل یادآور شد: در این دوره علاوه بر فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی دانش آموزانی که در این مقطع مشغول تدریس هستند نیز می توانند در پذیرش دانشجو شرکت کنند.

وی افزود: این تعداد دانشجو برای مهرماه سال تحصیلی 92 پذیرش و مشغول به تحصیل خواهند شد.