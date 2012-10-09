رمزگشایی بیادی از جدایی ری/هدف ایجاد ناهنجاری اجتماعی و سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی در جلسه علنی روز سه‌شنبه شورا با اشاره به مطرح شدن انتخاب شهردار ری توسط استانداری گفت: همان طور که همه مستحضرند شورای شهر برای بررسی واژه انحرافی جدایی شهرری از تهران از استانداری درخواست کرد که در جلسه علنی و غیرعلنی حضور پیدا کند که متاسفانه این امر محقق نشد.

وی ادامه داد: شهر ری به خاطر حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی سالیان سال است که از تهران جدا شده اما به دلیل اینکه از لحاظ علم جغرافیای شهری و مسایل امنیتی و اجتماعی در داخل شهر تهران گرفته مسایل شهری و امروز اجتماعی از طریق مدیریت شهری تهران به طور منطقی و صحیح اداره می‌شود.

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه درخواست مصرانه و بی منطق بعضی از مسئولین استانداری به تهران که پله‌های ترقی را با نداشتن تجربه پیمودند و با هلیکوپتر بیت‌المال از دامنه به قله مسئولیت رسیده‌اند برای تصاحب شهرداری منطقه 20 است که متولی آن شورای شهر تهران است، گفت: تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد در هر شهری که دخالت در شهرداری‌ها از طریق مسئولین میانی شهرها انجام شده ناکارآمد بوده است. اگر قبول ندارید با عینک طبی به اطراف خود در تهران نگاه کنید.

وی خطاب به برخی از مسئولان استانداری گفت: شما حتی اگر شهرداری منطقه یک را هم که هدف اصلی شما ) تصاحب آنجاست در اختیار بگیرید آنجا را هم مثل شهر قدس (قلعه حسن خان) خواهید کرد. اصلاً شما مگر در کارهای روزمره خود موفق بودید که به دنبال این کار هستید. شما می دانید هزینه بی‌تدبیری و بی تجربگی شما را در ایجاد ناهنجاری سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اخیر شهر تهران را نیروی انتظامی و سازمان های امنیتی پرداخت می‌کنند. شما که از انجام امر و روزمره خود وامانده‌اید اگر راست می‌گویید و جرات دارید که کارنامه مشخص بدون اغراق به مردم استان ارایه دهید البته بدون فعالیت‌های مدیریت شهری که در گزارش‌ها با افتخار به آن اشاره می‌کنید.

بیادی اضافه کرد: من مانده‌ایم برای جدایی شهرداری منطقه 20 و در آینده احتمالاً برای جدایی منطقه یک از تهران چه اصراری وجود دارد. قبلاً فکر می‌کردم که فقط منافع ویژه خواران برای زمین‌های کشاورزی و تفکر واتیکانیسم است ولی جدیداً به تحلیل‌هایی رسیده‌ام که خدا کند این گونه نباشد. فکر می‌کنم اصرار بر جدایی منطقه 20 از شهرداری تهران شروع وار حلقه ایجاد یک ناهنجاری اجتماعی و سیاسی است. برای چه و خواست آن چیست؟ و چه کسانی طراح و پیگیر می‌باشند؟ اولین احتمال این است که فشارهای نامتعارف و غیرمنطقی و غیرقانونی برای این باشد که به طور ناجوانمردانه مقام معظم رهبری را وارد صحنه کنند و ایشان حکم حکومتی برای لغو آن بدهند که ما به عنوان یک بسیجی و یک سرباز همیشگی ایشان به اندازه توان ناچیزم نخواهیم گذشت این اتفاق بیافتد مگر آنکه خود معظم له این تصمیم را بگیرند.

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه احتمال دیگر آن است که با عدم تحقق احتمال اول و با توجه به حساسیت‌های سیاسی این عمل غیرقانونی با جدایی شهرداری منطقه 20 از تهران طراحان بی‌سلیقه فکر می‌کنند که با جلوگیری از دفن زباله در کهریزک و با در دست گرفتن مدیریت بهشت زهرا(س) یک مقابله فیزیکی و تصمیم گیری‌های احتمالی در شهرداری تهران با قطع خدمات شهری و خدمات حمل و نقل عمومی مخصوصاً اتوبوسرانی و مترو یک قائله به وجود خواهند آورد یعنی همان فتنه‌ای که در سال 88 و در زمان انتخاب کلید خورد. این بار برای انتخابات سال 92 چند ماه زودتر آتش این فتنه را شعله ور خواهند کرد و نتایج شومی را از این طرح خواهند گرفت.

وی ادامه دارد: از رئیس جمهور درخواست دارم همانطور که در زمان انتصاب وی از سوی شورای اسلامی اثرگذار دوره دوم به عنوان شهردار با انتزاع شهرداری منطقه 20 مخالف بود، دوستان خود را از این امر نامیمون منصرف کند تا خدایی نکرده مانند فتنه 88 افراد افراطی نامرئی و بی‌ مسئولیت به جای آب بنزین روی آتش فتنه نریزند.

در ادامه سخنان بیادی معصومه ابتکار در خصوص فاجعه زیست محیطی که بعد از جدایی ری از پایتخت به وجود می‌آید هشدار داد و ایجاد یک منطقه آزاد در ری و تمرکز فعالیت‌ها را در این منطقه خطرناک عنوان کرد.

علیرضا دبیر نیز با اشاره به تلاش‌های رئیس شورای شهر در مجمع نمایندگان تهران گفت: متاسفانه استانداری با وجود توافقات و سخنان نمایندگان مجلس همچنان در خصوص انتخاب شهردار به ری صحبت می‌کنند و به جای ایجاد فضای آرام به دنبال فضای چالشی در این رابطه است.