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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

32 هزار مترمربع به فضاهای آموزشی دانشگاه پیام نور لرستان اضافه می شود

32 هزار مترمربع به فضاهای آموزشی دانشگاه پیام نور لرستان اضافه می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان از اضافه شدن 32 هزار متر مربع به فضاهای آموزشی این دانشگاه خبر داد.

حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال 90 تا کنون عملیات اجرایی 32 هزار و 600 متر مربع فضای آموزشی در دانشگاه پیام نور استان لرستان شروع شده است.

وی زمان بهره برداری از این میزان فضای آموزشی در دانشگاه پیام نور لرستان را تا پایان دولت دهم عنوان کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان افزود: همچنین در سال گذشته بیش از 8 هزار و 500 متر مربع فضای آموزشی در دانشگاه پیام نور لرستان ساخته شده است.

علیزاده افزود: این در حالیست که میزان فضاهای آموزشی دانشگاه پیام نور لرستان طی 20 سال گذشته و قبل از سال 90 تنها 17 هزار و 450 متر مربع بوده است.

وی همچنین از در دست ساخت بودن 5 پردیس دانشگاهی در مراکز پیام نور لرستان خبر داد و تصریح کرد: این پردیس ها تا مهر ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 1715828

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