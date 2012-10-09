محور ازنا - شازند 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور ازنا - شازند که 36 کیلومتر از آن در حوزه استحفاظی استان لرستان قرار دارد دارای پیشرفت فیزیکی 30 درصد است.
وی بیان داشت: طی سالجاری عملیات اجرایی 7 کیلومتر از این محور آغاز شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان همچنین با اشاره به محور اشترینان - سه راهی نهاوند نیز یادآور شد: از این محور نیز 9 کیلومتر در حوزه استحفاظی استان لرستان قرار دارد.
ملکی تصریح کرد: زیرسازی این محور انجام و 8 کیلومتر از آن نیز آسفالت شده است.
وی همچنین محور الیگودرز - خمین را یکی دیگر از پروژه های راهسازی در دست اجرا در لرستان برشمرد و گفت: عملیات اجرایی این محور نیز در قالب دو قطعه به صورت شبانه روزی در دست اجرا است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان افزود: در مجموع 16 کیلومتر از محور الیگودرز - خمین در حوزه استحفاظی استان لرستان قرار دارد.
ملکی میزان پیشرفت فیزیکی این محور را نیز 48 درصد عنوان کرد.
نظر شما