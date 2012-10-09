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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۸

ملکی در گفتگو با مهر:

محور ازنا - شازند 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

محور ازنا - شازند 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان از پیشرفت فیزیکی 30 درصدی محور ازنا - شازند خبر داد.

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور ازنا - شازند که 36 کیلومتر از آن در حوزه استحفاظی استان لرستان قرار دارد دارای پیشرفت فیزیکی 30 درصد است.

وی بیان داشت: طی سالجاری عملیات اجرایی 7 کیلومتر از این محور آغاز شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان همچنین با اشاره به محور اشترینان - سه راهی نهاوند نیز یادآور شد: از این محور نیز 9 کیلومتر در حوزه استحفاظی استان لرستان قرار دارد.

ملکی تصریح کرد: زیرسازی این محور انجام و 8 کیلومتر از آن نیز آسفالت شده است.

وی همچنین محور الیگودرز - خمین را یکی دیگر از پروژه های راهسازی در دست اجرا در لرستان برشمرد و گفت: عملیات اجرایی این محور نیز در قالب دو قطعه به صورت شبانه روزی در دست اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان افزود: در مجموع 16 کیلومتر از محور الیگودرز - خمین در حوزه استحفاظی استان لرستان قرار دارد.

ملکی میزان پیشرفت فیزیکی این محور را نیز 48 درصد عنوان کرد.

کد مطلب 1715831

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