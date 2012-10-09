فخار رئیس هیئات والیبال خراسان رضوی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاب رئیس هیئت والیبال این استان پس از ماه ها انتظار قبل از ظهرسه شنبه با رقابت جواد فخار و جبار قوچان نژاد پیشکسوتان این رشته برگزار شد، که در نهایت جواد فخار به عنوان رئیس برگزیده شد.

در این جلسه رئیس فدراسیون والیبال بر ضرورت توجه به این رشته با نشاط تاکید و خواستار برنامه ریزی برای گسترش والیبال در بین جوانان و نوجوانان شد.

محمد رضا داورزنی با تشکر از موسسه مالی و اعتباری میزان به خاطر حمایت از والیبال خراسان رضوی گفت: این حمایت ها می تواند به توسعه هنجارهای مثبت اجتماعی و پیشگیری از تخلفات اخلاقی کمک کند.

اکبر هاشمی جواهری میر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی هم با اشاره به اقدامات انجام شده برای برگزاری مجمع از همه دست اندرکاران خواست برای توسعه این رشته مفرح همکاری کنند.

وی نیز از مسئولان موسسه میزان به خاطر حضور بی حاشیه و پر رنگ در عرصه ورزش والیبال استان تشکر کرد.