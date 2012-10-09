جزئیات جلسه ویژه ارزی مجلس و دولت/ 50 اخلالگر ارزی دستگیر شدند

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر در خصوص تصمیمات ارزی جلسه مشترک تعدادی از نمایندگان مجلس ( همچون محمدرضا باهنر و حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی نایب رئیس اول و دوم مجلس، غلامرضا مصباحی مقدم و رضا عبداللهی رئیس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه ) با مسئولات اقتصادی کشور (همچون وزرای اقتصاد و صنعتف معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی) در دفتر محمود بهمنی، اظهارداشت: در این جلسه که شنبه هفته جاری با حضور برخی از مسئولان اقتصادی کشور در بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شد به صرافی‌های مجاز جهت واردات ارز و عرضه ارز با نرخی که برایشان هزینه شده است، مجوز داده شود.

وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد اجازه خرید و فروش ارز مردم توسط صرافیها با افزایش یک درصد کارمزد داده شود.

به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ثبت کلیه مبادلات ارزی و ارائه گزارش آن به بانک مرکزی نیز از سوی صرافی‌ها الزامی شد.

وی همچنین تامین ارز به صورت اسکناس برای انجام خدمات برای مسافران خارج از کشور، دانشجویان غیربورسیه و بیمارانی که جهت معالجه به خارج از کشور می روند را ازجمله مصوبات این جلسه عنوان کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در جلسه مذکور مقرر شد در کلیه شعب بانکهایی که در پایانه های خروجی کشور مستقر هستند ارز به افرادی که مهر خروج بر پاسپورت خورده است، داده شود، گفت: قرار است از این به بعد کلیه مبادلات ارزی خارج از سیستم بانکی و صرافی‌ها کنترل شود.

وی در ادامه به تصمیماتی که برای مقابله با اخلالگران ارزی در این جلسه اتخاذ شد، اشاره کرد و افزود: قرار شد برای مقابله با سوداگران بازار ارز، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و نیروی انتظامی وارد عمل شوند که خوشبختانه این اتفاق افتاده و تاکنون در حدود 50 نفر از اخلالگران بازار ارز دستگیر شده اند.