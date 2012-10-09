ثبت اختراعات برای شرکت در جشنواره منطقه ای اختراعات کوهرنگ ضروری است

سید حسین اخوان علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: جامعه هدفی که با عنوان بنیاد ملی نخبگان معرفی شده است جامعه هدفی گسترده است و شاید بتوان گفت شامل 9 گروه اصلی و چند گروه فرعی می شود.



وی گفت: یکی از این گروهها گروه مخترعان و مکتشفان هستند که شامل 2 جزء می شود یکی برگزیدگان جشنواره های داخلی و خارجی و دیگری برگزیدگان از میان مخترعان داخلی که افرادی هستند که در جشنواره های مورد تایید بنیاد نخبگان اختراعشان ارزیابی شده و به عنوان برگزیدگان جشنواره انتخاب شده باشند.



رئیس بنیاد نخبگان استان قم در خصوص جشنواره کوهرنگ و ویژگی هایی که لازم است اختراعات داشته باشد افزود: اختراعات حتما باید ثبت شده باشد.



وی گفت: ثبت اختراعات از سال 86 به بعد باید باشد، پس چنانچه اختراعی در سال 85 و قبل از آن ثبت شده باشد آن را ثبت نمی کند.



اخوان علوی بیان کرد: حتما باید اختراع نمونه آزمایشگاهی داشته باشد لذا تقاضا داریم چنانچه نمونه آزمایشگاهی اختراع مخترعان نهایی نشده حتما آن را نهایی کنند.



وی ادامه داد: چنانچه اختراعی این سه شرط را داشته باشد اما در گذشته توسط بنیاد ملی نخبگان نهایی شده باشد و حد نصاب نمره را کسب کرده باشد نمی تواند در جشنواره شرکت کنند.



رئیس بنیاد نخبگان استان قم بیان کرد: چنانچه اختراعی در حوزه علوم پزشکی باشد حتما باید تاییدیه اداره کل مربوطه در بهداشت و درمان را داشته باشد.



وی گفت: اختراعی که ممکن است بزرگ بوده و امکان حمل آن به جشنواره نباشد حتما فیلم دقیقی از آن و نحوه کارکردن آن به نمایش گذاشته شود.



وی ادامه داد: چنانچه اختراع به مرحله تجاری سازی رسیده باشد لازم است تصویری از فروش آن ارائه شود.