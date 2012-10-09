امیر حمزه مهرابی همزمان با فرارسیدن بیستمین سالگرد تاسیس دانشگاه علمی کاربردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رسالت این دانشگاه در کاربردی نمودن علوم که از ابعاد اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی نقش اصلی و اساسی در تحقق شعار سال و اجرای اقتصاد مقاومتی دارد.



وی با بیان اینکه حمایت از کار و سرمایه ایرانی با توانمند سازی و مهارت افزایی نیروی کار میسر است، گفت: با ارتقاء دانش فنی و قدرت تولید و خلاقیت جوانان می‌توان تولید ملی را تقویت کرد و از این رهگذر اقتصاد مقاومتی جنبه عینی و عملی به خود می‌گیرد.



سال استقرار نظام فنی و مهارتی



رئیس دانشگاه علمی کاربردی قم وظیفه اصلی این دانشگاه را مهارت آموزی، افزایش توانمندی و تربیت نیروی کار در جامعه عنوان کرد و گفت: این دانشگاه برای تحقق شعار امسال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) درصدد است با توانمندسازی نیروی کار به عنوان بزرگترین و ارزشمند ترین سرمایه ایرانی، به بهبود تولید ملی و افزایش سرمایه کمک کند و از این رو امسال را سال استقرار نظام فنی و مهارتی در نظر گرفته است.



وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 70 درصد دانشجویان در رشته‌های دانش محور و کمتر از 30 درصد در رشته‌های مهارتی و فنی مشغول تحصیل هستند، اظهار داشت: افزایش تعداد فارغ التحصیلان دارای مدرک علوم نظری و انسانی هر چند به ظاهر یک فرصت محسوب می‌شود ولی می‌تواند به تهدید مبدل شود. چرا که انباشت تحصیل کردگان بدون مهارت، موجب افزایش نرخ بیکاران پر توقع و متقاضی حقوق بالا می‌شود.



مهرابی در ادامه با اشاره به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاه علمی و کاربردی همگی دارای یک فن و حرفه‌ای خاص هستند و می‌توانند بلافاصله پس از فراغت از تحصیل، مشغول کار شوند، افزود: از این‌رو بر اساس برنامه ریزی مسئولان نظام آموزشی کشور، قرار است در چند سال آینده، نسبت پذیرش دانشجو عکس روند فعلی صورت بگیرد، یعنی 70 درصد دانشجویان در رشته‌های فنی و مهارتی و 30 درصد در رشته‌های نظری به تحصیل بپردازند. رئیس دانشگاه علمی کاربردی قم در ادامه تأکید کرد: تربیت جهادگران و نقش آفرینان عرصه اقتصاد مقاومتی بر عهده دانشگاه علمی کاربردی است.



وی با اشاره به برنامه‌های این دانشگاه در راستای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: دانشگاه علمی، کاربردی واحد استان قم به تبعیت از سیاست‌های سازمان مرکزی دانشگاه، خود را موظف به فراهم ساختن زمینه های لازم برای تحقق فرامین و تدابیر مقام عظمای ولایت می‌داند.



توجه به رشته‌های مورد نیاز بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی



رئیس دانشگاه علمی کاربردی قم ادامه داد: این دانشگاه برای عملیاتی کردن فرمایشات رهبر معظم انقلاب، از ابتدای سال تلاش کرده است که رشته‌هایی را اجرا نماید که مورد نیاز بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی قم باشد و به تدریج از رشته‌هایی که به دلیل کم هزینه و درآمدزا بودن بیشتر مورد استقبال مراکز وابسته قرار می‌گیرند و یا رشته هایی که به دلیل برخورداری از اعتبار کاذب اجتماعی دانشجویان بیشتری را به خود جلب می‌کند، بکاهد و بر رشته‌هایی که مشکلی از مشکلات بخش تولید و خدمات حل می‌کند و مورد نیاز واقعی استان است، بیافزاید.



عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی تصریح کرد: در این رشته‌ها، استاد و دانشجو بجای نشستن سر کلاس درس، در محیط طبیعی کار و کارگاه‌های مشابه محل کار حضور می‌یابند و به جای انباشت اطلاعات صرف و پر نمودن ذهن خود از محفوظات غیر کاربردی، کارورزان دانشگاه دانش و معرفت مورد نیاز را همگام با تجربه عملی می‌آموزند و آن را در صحنه واقعی بکار می‌برند.



وی ادامه داد: این تصمیم ضمن کاهش آمار تحصیل کردگان بیکار، نیاز بازار کار به صاحب فن و حرفه‌های کاربردی را رفع می‌کند و موجب کار آفرینی و اشتغالزایی واقعی می‌شود.

