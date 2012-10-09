قدرت کشف جرم در فضای مجازی به 61 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا رادان پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران با اشاره به تقویت فعالیت پلیس فضای مجاری "فتا" در کشور اظهارداشت: قدرت کشف جرائم در فضای مجازی کشور آمریکا کمتر از 20 درصد و در سایر کشورها از 30 درصد تا 33 درصد است.

وی ادامه داد: بر اساس هدفگذاری‌هایی که داریم پیش‌بینی می‌شود میزان قدرت کشف جرایم توسط پلیس فضای مجازی را تا پایان سال جاری به 70 درصد افزایش دهیم.

رادان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام گرفته در راستای مبارزه با جرائم موجود در فضای مجازی، گفت: با توجه به اتفاقات و حوادثی که در فضای مجازی رخ می‌داد بر آن شدیم تا پلیس فضای مجازی را راه‌اندازی کنیم.

کاهش 33 درصدی وقوع قتل در کشور

وی در ادامه از کاهش 33 درصدی میزان وقوع قتل در کشور خبر داد و گفت: در وقوع انواع جرائم خشن شاهد کاهش 33 تا 48 درصدی هستیم.

رادان با بیان اینکه امسال شاهد کاهش جرائم خشن در کشور هستیم افزود: در این راستا در زمینه قتل 33 درصد و در وقوع انواع جرایم خشن امسال شاهد کاهش 33 تا 48 درصدی هستیم.

وی با اشاره به همجواری کشور با چند کشور دیگر، افزود: با وجود اینکه ایران با چند کشور که مشکلات امنیتی در آنها حاکم است مرز مشترک دارد ولی این ناامنی‌ها در کشورهای همجوار ایران نتوانسته بر امنیت ایران تاثیر گذارد.

وی با اشاره به اینکه همواره فتنه‌گران در تلاش برای برهم زدن نظم و امنیت جامعه هستند، گفت: با تمام این موضوعات ایران اسلامی امن‌ ترین کشور است و در تمام نقاط کشور شاهد وجود امنیت کامل هستیم.