به گزارش خبرنگار مهر، در پانزدهمین جشنواره‌ پایان‌نامه سال دانشجویی و یازدهمین دوره‌ پژوهش برتر دانشجویی از پایان نامه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان تقدیر شد.

در این مراسم پایان نامه علیرضا اسفندیاری مقدم عضو گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی همدان با عنوان "ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران از طریق مدل تحلیل شکاف" و به راهنمایی فهیمه باب الحوائجی و مشاوره سید وحید عقیلی و علی شکویی، در گروه علوم انسانی شاخه کتابداری و اطلاع رسانی مورد تقدیر قرار گرفت.

این پایان نامه با هدف سنجش کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و بر اساس رویکرد تحلیل شکاف، انجام شده است.

جامعه آماری این پیمایش کاربردی را کاربران بالفعل کتابخانه های واحد علوم و تحقیقات تشکیل می دهد و نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه کاربران، خدمات "اوقات فعالیت کتابخانهها"، "کارمندان" و "امانت" به ترتیب در زمره مهمترین خدمات قرار دارند.

اسفندیاری مقدم از این پایان نامه دو مقاله بین المللی ISI و سه مقاله علمی – پژوهشی ISC استخراج کرده است.

این جشنواره هر سال به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به همراه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط در تهران برگزار می‌شود و آثار برتر را در هفت زیرگروه فنی مهندسی، پزشکی و دامپزشکی، معماری و هنر، علوم انسانی و اجتماعی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه و علوم دینی معرفی می کند.

جابجایی 17 میلیون و 700 هزار مرسوله پستی در همدان

مدیرکل پست استان همدان گفت: در نیمه نخست سالجاری 17 میلیون و 700 هزار مرسوله پستی در استان همدان جابجا شده است.

حمید بهنامی همچنین از جابجایی هشت میلیون و 300 هزار مرسوله از همدان به سایر نقاط کشور خبر داد و گفت: 9 میلیون و 400 مرسوله نیز به استان همدان وارد شده است.

وی اظهار داشت: استان همدان با 656 واحد پستی یکی از مراکز 9 گانه مبادله پست کشور است و مرسولات پستی استان های غرب کشور از طریق این مرکز مبادله می شود.

وی اضافه کرد: درحال حاضر فعالیت 142 واحدپستی شهری شامل 29 واحد دولتی و 113 دفتر پیشخوان دولت به همراه511 واحد پستی روستایی شامل 69 نمایندگی پست روستایی و 442 دفتر ICT روستایی باعث شده تا به ازای هر 30 کیلومتر مربع، یک واحد پستی در استان همدان وجود داشته باشد.

بهنامی توسعه دفاتر ICT روستایی را از اقدامات پست استان همدان برشمرد.

دوربین‌های کنترل سرعت در محور همدان ـ رزن فعال شد

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های همدان از راه اندازی دوربین‌های ثبت تخلفات سرعت در محور همدان ـ رزن خبر داد.

گودرز محمودی اظهار داشت: علاوه بر این دوربین‌ها که از محل اعتبارات استانی تهیه شده، 10 دستگاه دوربین ثبت تخلفات دیگر نیز با استفاده از اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تهیه و تا پایان سال جاری شش دوربین در آزاد راه همدان ـ تهران و چهار دوربین دیگر در محور همدان ـ کنگاور نصب و راه‌اندازی می‌شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان همدان عنوان کرد: این دوربین‌ها علاوه بر ثبت ساعت، تاریخ، میزان سرعت مجاز و میزان تخلف صورت گرفته با رسم نمودار ساعات اوج تخلف خودروها را نشان داده و پس از بسته شدن فایل در هر 24 ساعت، قابلیت برگشت به تاریخ‌های قبل را نیز دارد و با اتصال به شبکه فیبر نوری فیلم ترددها نیز قابل مشاهده خواهد بود.