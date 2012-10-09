قهر تماشاگران با سالنهای نمایش/ هنرمندان تئاتر فاصله خود را با مردم کم کنند

حجت الله علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه به اعتقاد من تئاتر حرفه ای در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: تئاتر حرفه ای تعریفش این چیزی نیست که ما به عنوان تئاتر حرفه ای می بینیم.

وی با بیان اینکه اینگونه نیست که بگوییم چون در تهران کار می شود تئاتر حرفه ای است و اگر در شهرستانها کار شود به آن تئاتر آماتور اطلاق شود، یادآور شد: هنرمندان تئاتر حرفه ای باید حرفه اصلی و شغلشان تئاتر باشد نه اینکه برای تفنن تئاتر بازی کند.

ناظر مرکز هنرهای نمایشی کشور در بیست و چهارمین جشنواره تئاتر لرستان افزود: هروقت توانستیم مثل خیلی از کشورهای دنیا بگوییم که یک تئاتر حرفه ای دوسال دیگر در فلان سالن اجرا می شود، تئاتر ما حرفه ای خواهد بود.

علیخانی تصریح کرد: اما اگر شرایط به گونه ای باشد که هنرمندان تا ثانیه آخر دنبال سالن باشند، دنبال تصویب متن باشند و اینکه آیا به آنها پول می دهند یا نه، به این تئاتر حرفه ای نمی گویند.

وی با اشاره به اینکه سطح کیفی آثار تئاتر در کشورمان خوب است، گفت: اگر امکانات لازم فراهم شود خیلی فاصله ای با تئاتر پیشرو در دنیا نخواهیم داشت.

ناظر مرکز هنرهای نمایشی کشور در ادامه این گفتگو با اشاره به روند حرکت تئاتر در کشور اظهار داشت: در حال حاضر به سرنوشت تئاتر کشور خیلی خوشبین نیستم.

علیخانی با اشاره به اینکه با وضعیت موجود و بی تفاوتی هایی که مشاهده می شود و همچنین بی اهمیت جلوه دادن قشر هنرمند نمی توان به سرنوشت تئاتر خوشبین بود، افزود: برخی هنرمندان و مسئولان هستند که تلاش می کنند این فانوس را روشن نگه دارند.

وی با تاکید بر اینکه با وجود این وضعیت و شرایط کنونی هنرمندان تئاتر چه در شهرستانها و چه پیشکسوتان "خسته بشو" نیستند، تصریح کرد: به طور یقین تئاتر راه خود را پیدا می کند.

ناظر مرکز هنرهای نمایشی کشور با بیان اینکه سختی های زیادی پیش روی تئاتر است اما این طور نیست که هنرمندان ناامید شوند، یادآور شد: مشکلات و سختی ها گذرا است و روزهای خوب تئاتر را در آینده نزدیک خواهیم دید.

وی در ادامه این گفتگو در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با ایجاد فاصله بین تماشاگران و تئاتر گفت: وقتی هنرمندان نمایشی روی صحنه می برند که تماشاگران با آن ارتباط برقرار نمی کنند طبیعتا مردم نیز با تئاتر قهر می کنند.

ناظر مرکز هنرهای نمایشی کشور با تاکید بر اینکه هنرمندان باید نمایش هایی را روی صحنه ببرند که هم سطح توقع مردم را بالا ببرند و هم سطح خود را به مردم نزدیک کنند، یادآور شد: این به آن معنا نیست که سطح آثار را پایین ببریم.

علیخانی با اشاره به اینکه باید پیشرفت را توامان با مردم پیش ببریم و سعی کنیم ارتباط بین مخاطبان و تئاتر را ایجاد کنیم، افزود: اگر امروز می بینیم که بین تئاتر و مردم فاصله ایجاد شده است باید به خود رجوع کنیم.