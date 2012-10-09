  1. ورزش
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

نصرتی عنوان کرد:

همه متوجه حساسیت بازی با کره باشند/ با پیروزی صعودمان هموار می‌شود

همه متوجه حساسیت بازی با کره باشند/ با پیروزی صعودمان هموار می‌شود

مدافع تیم ملی فوتبال ایران گفت: با پیروزی مقابل کره جنوبی مسیر صعود به جام جهانی هموار می‌شود به همین دلیل امیدوارم همه متوجه حساسیت این مسابقه باشند و از تیم ملی حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصرتی در پایان تمرین صبح امروز تیم ملی در جمع خبرنگاران درباره بازی با کره جنوبی تصریح کرد: به نظرم حساس‌ترین مسابقه ما در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی بازی با کره جنوبی است. امیدوارم همه متوجه حساسیت این مسابقه باشند و تماشاگران با حضور 100 هزار نفری خود در ورزشگاه، یار دوازدهم ما باشند.

وی افزود: بازی با کره جنوبی سرنوشت ساز است چرا که با پیروزی مقابل این تیم راه صعودمان به جام جهانی هموار می‌شود. البته اگر قطر را در تهران شکست می‌دادیم و مقابل لبنان هم مساوی می‌کردیم کار راحت‌تری داشتیم.

مدافع تیم ملی در خصوص شرایط خودش تاکید کرد: من هم مثل سایر ملی پوشان شرایط خوبی دارم و هر روز بهتر می‌شوم. ما با جدیت کار می‌کنیم تا کره را شکست بدهیم.

نصرتی در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر حضور بازیکنان جدید در تیم ملی مثل امید نظری و رضا قوچانی نژاد گفت: ما به جز این بازیکنان، در داخل ایران هم نفراتی را داریم که بتوانند برای تیم ملی بازی کنند ولی این تشخیص کادر فنی بوده است که چنین بازیکنانی را از لیگ‌های اروپایی به تیم ملی دعوت کند.

تیم ملی فوتبال ایران روز 25 مهرماه در چهارمین مسابقه خود در دور نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی، در ورزشگاه آزادی میزبان کره جنوبی است.

کد مطلب 1715854

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