  1. بین الملل
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

کمیسیون دفاع ملی کره شمالی:

آماده مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا هستیم/ تهدید کره جنوبی، ژاپن و گوام

آماده مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا هستیم/ تهدید کره جنوبی، ژاپن و گوام

کره شمالی اعلام کرد که این کشور موشک هایی دارد که می تواند به آمریکا نیز ضربه بزند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز،  کمیسیون دفاع ملی کره شمالی اعلام کرد که این کشور آماده می شود تا با تهدیدات نظامی آمریکا مقابله کند.

این کمیسیون اعلام کرد: ما حقیقت را پنهان نمی کنیم که نیروهای مسلح انقلابی از جمله یگان موشک های استراتژیک نه تنها می تواند پایگاههای آمریکا در سرزمین کره جنوبی را هدف قرار دهد، بلکه می تواند به پایگاههای نیروهای متجاوز امپریالیست در ژاپن، گوام ، و خود کشور آمریکا نیز ضربه بزند.

این بیانیه دو روز پس از آن منتشر می شود که کره جنوبی توافقی را با آمریکا در زمینه تقویت و توسعه موشکی های بالستیک خود صورت داد.

کره شمالی و کره جنوبی از جنگ 1953-1950 تاکنون با همدیگر اختلافات شدید ارضی دارند و تاکنون بارها با همدیگر درگیری داشته اند اما جنگ تمام عیاری بین دو طرف صورت نگرفته است.

کره شمالی بر این باور است که موشکی های دور برد با برد 6 هزار و 700 کیلومتر که این کشور در اختیار دارد می تواند به آمریکا ضربه بزند اما گفته می شود که دو آزمایش این موشک تاکنون با شکست مواجه شده است.

کد مطلب 1715858

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