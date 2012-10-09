ارتقاء فرهنگ اسلامی دغدغه اصلی مسئولان دانشگاه آزاد زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پرتوی صبح سه شنبه در جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود واحد زنجان با تبریک سال تحصیلی جدید به جامعه دانشگاهی با تاکید بر موضوع فرهنگ دانشگاهی و اثرات اجتماعی آن افزود: دانشگاه جایگاهی مقدس دارد، رفتار و سلوک دینی و اسلامی جامعه دانشگاهی مطالبه ای عمومی است لذا دانشگاهیان می بایست به جایگاه و نقش خویش در جامعه آگاهی و توجه داشته باشند.

وی افزود: تاکید مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی از جمله ریاست این دانشگاه در کشور بر موضوع فرهنگ اسلامی است.

وی اضافه کرد: دانشجو، شهروندی منظم و قانونمدار است که در جامعه امر به معروف و نهی از منکر را جدی می گیرد و در سامان دادن به امور جامعه نقش آفرینی می کند.

وی دانشجویان را سرمایه های ارزشمند ایران اسلامی توصیف کرد و گفت: شما اکنون به عضویت خانواده بزرگ آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی در آمده اید و با تحصیل و تحقیق و تهذیب مدافع دانشگاه آزاد اسلامی خواهید بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در بخش دوم سخنان خود با اشاره به سه دهه فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پویایی و حرکت رو به جلو مهمترین خصیصه این دانشگاه طی سه دهه گذشته است و در دانشگاه آزاد اسلامی سکون و سکوت معنا ندارد.

پرتوی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی سه دهه از فعالیت خود را پشت سر گذاشته است و به اهداف ترسیم شده هر دهه دست یافته است، دهه سوم مبتنی بر ارتقای کیفیت بود که اثرات این فعالیت بزرگ در گوشه و کنار کشور به وضوح دیده می شود، آغاز دهه چهارم برای دانشگاه آزاد اسلامی نوید رقابت در عرصه جهانی است که دستیابی به این هدف بزرگ با توجه به عملکرد گذشته دانشگاه آزاد اسلامی موضوعی خارج از تصور نیست.

وی در خصوص منابع در آمدی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شهریه های اخذ شده از دانشجویان تنها منبع در آمد این دانشگاه است و با توجه به سیاست های اعلام شده مسئولان دانشگاه تلاش می شود بار سنگین شهریه از دوش دانشجویان با جایگزین کردن سایر منابع در آمدی کاهش یابد.

وی در ادامه به فعالیت ها و تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در ابتدای خرداد ماه سال 1364 تاسیس شد و در حال حاضر با 14 هزار دانشجو، بیش از 35 هزار فارغ التحصیل، 135 هزار مترمربع فضای آموزشی و 320 عضو هیات علمی تمام وقت بزرگترین مجموعه دانشگاهی استان زنجان است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با اشاره به موفقیت های دانشجویی این واحد گفت: دانشجویان واحد زنجان طی سال های متوالی توانسته اند افتخارات بزرگی را در عرصه های علمی، پژ وهشی و ورزشی نصیب استان و کشور کنند،تیم بتن گروه عمران این دانشگاه طی یک سال تونسته است هفت مقام کشوری را کسب نماید و امسال نیز این تیم توانست مقام اول کشور را در بین دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی کسب کند و نیز ورزشکاران این دانشگاه توانسته اند در مسابقات منطقه ای ، ملی و جهانی بدرخشند.

همچنین در این مراسم معاونان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان به تشریح فعالیت حوزه کاری خود پرداختند و به سئوالات دانشجویان پاسخ دادند.