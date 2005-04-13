رشد 6/9 درصدي مشاركت اقتصادي زنان در جامعه

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، براساس گزارش تحول وضعيت زنان ايران توسط مركز مشاركت زنان ، در برنامه 30 228 برنامه سوم توسعه ، 11 ميليارد و 230 ميليون ريال به مشاركت اقتصادي زنان ، 7 ميليارد و 700 ميليون ريال به مشاركت فرهنگي زنان، يك ميليارد و 800 ميليون ريال به مشاركت آموزشي زنان، يك ميليارد و 560 ميليون ريال به امور علمي ، پژوهشي زنان ، 3 ميليارد و 500 ميليون ريال به امور ورزشي زنان و 3 ميليارد و 200 ميليون ريال براي توسعه سازمانهاي غير دولتي زنان اختصاص پيدا كرده است .

اعتباري كه براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و ارتقاء وضعيت اقتصادي ، اجتماعي آنان از جمله كمك به تامين حق مشاركت آنان در طرح بيمه اجتماعي زنان خانه دار ، توسعه مشاركت زنان روستايي و عشايري، تقويت تعاونيهاي زنان و حمايت از تشكيل آنها هزينه شده نسبت به سال گذشته از رشد 39 درصدي برخوردار بوده است .

براساس اين گزارش ، نرخ رشد باسوادي مردان طي سالهاي 76 تا 82 برابر 15/5 درصد و نرخ رشد با سوادي زنان اين دوره برابر با 35/7 درصد بوده ، همچنين نرخ پوشش تحصيلي ظاهري دختران طي سالهاي 78 تا 82 رشدي معادل 2/11 درصد در مقطع ابتدايي ، 5/12 درصد در مقطع راهنمايي و 2/10 درصد درمقطع متوسطه داشته است .

سهم دختران از دانشجويان دختر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي با نرخ رشد 1/41 از 1/36 درصد در سال 76 به 51 درصد در سال 82 رسيده وهمچنين سهم زنان از كاركنان آموزشي دانشگاهها دولتي در اين دوره 9/5 درصد رشد و دانشگاه آزاد نيز 6/29 درصد داشته است .

ميزان رشد نرخ فعاليتهاي اقتصادي مردان برابر 04/6 درصد و ميزان رشد نرخ فعاليت اقتصادي زنان در اين دوره برابر 6/9 درصد بوده و در بررسي مشاركت اقتصادي زنان طي سالهاي گذشته مشاهده مي شود ، نرخ فعاليت اقتصادي زنان همواره سهم اندكي را به خود اختصاص داده ، پايين بودن ميزان مشاركت اقتصادي زنان و درنتيجه پايين بودن سطح در آمد آنان ميزان آسيب پذيري زنان در مواجه با ركود اقتصادي بيشتر خواهد كرد .

ميزان رشد نرخ اشتغال مردان طي سالهاي 76 تا 82 برابر 99/2 درصد و ميزان رشد نرخ اشتغال زنان دراين دوره منفي 1/6 درصد بوده است وهمچنين نرخ رشد تعداد تعاونيهاي زنان طي اين دوره برابر 3/187 بوده به عبارت ديگر تعداد تعاونيهاي زنان در اين دوره دو برابر شده است .

نرخ رشد تعداد سازمانهاي غير دولتي زنان نيز 98/402 درصد بوده و بيشترين نرخ رشد مربوط به سازمانهاي غير دولتي زنان با موضوع فعاليت فرهنگي اجتماعي بوده است كه 479 درصد رشد را نشان مي دهد.

تعداد اعضاي زن كتابخانه هاي عمومي كشور طي سالهاي 76 تا 80 از رشد 88/13 درصدي برخوردار بوده و همچنين نرخ رشد تعداد زنان ناشر طي سالهاي 76 تا 79 برابر 56 درصد بوده همچنين نرخ رشد تعداد زنان اهل قلم طي سالهاي فوق برابر 54/302 درصد بوده است.