واکنش به ادعای دولت/ هیچگاه 100 درصد اعتبارات مترو تخصیص نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر آقایی در حاشیه بازدید از خط 3 مترو تهران در پاسخ به این سوال که دولت مدعی است که 11 برابر دولت های قبل به مترو تهران کمک کرده است گفت: سالی بوده که برای مترو تهران تنها 100 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته اما امسال به طور مثال 900 میلیارد تومان اعتبار برای مترو در نظر گرفته شده است. افزایش اعتبارات دلیل بر 100 درصد تخصیص نیست. در واقع اعتبارات مصوب بالا رفته اما هیچ گاه 100 درصد تخصیص اعتبارات در مترو و سایر پروژه های عمرانی صورت نگرفته است .

وی افزود: از سوی دیگر اگر تورم را در نظر بگیریم می بینیم که باید ده ها برابر سال های قبل به مترو تهران اعتبار بدهیم. درست است که مشکلاتی در بحث بودجه کشور وجود دارد اما مهم این است که اولویت بندی داشته باشیم چنانچه مجلس تاکید دارد که در تخصیص بودجه ها نیز 2 موضوع پیشرفت فیزیکی پروژه ها و اولویت آنها مدنظر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از نظر عمران شهری، مترو از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است و بیشترین سهم را در جابه جایی های شهری دارد، چنانچه اگر مترو یک روز تعطیل شود ترافیک تهران مختل خواهد شد.

وی افزود: باید در مقابل مردم احساس تکلیف کنیم و اعتبارات مصوب مترو 100 درصد از سوی دولت تخصیص یابد و شهرداری نیز سهم خود را کامل پرداخت کند تا بتوانیم سهم جابه جایی های مترو را در سفرهای شهری افزایش دهیم. در این میان اگر بودجه 2 هزار میلیارد تومانی ارزی در نظر گرفته شده برای مترو پرداخت شود، می توانیم ناوگان مترو را 2 برابر افزایش دهیم و میزان مسافران این سیستم حمل و نقلی را به 6 میلیون نفر در روز برسانیم.

آقایی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس از دولت می خواهد کهه در خصوص عدم اجرای قوانین پاسخ گو باشد گفت: مجلس در درجه نخست ناظر است و نظارت بر عملکرد قانونی دولت دارد. ابزارهای در اختیار مجلس نیز تذکر، سوال ، استیضاح و دعوت به کمیسیون های تخصصی برای ارایه گزارش عملکرد است که ما به وظایف نظارتی خود عمل می کنیم و این رویه را ادامه می دهیم تا دولت در مسیر اجرای مصوبات قانونی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه از دولت می خواهیم که در خصوص تخصیص اعتبارات مترو پاسخ گو باشد گفت: برای ساخت مترو تهران، زیرساخت های تولیدی ، صنعت ساختمان و بخش کشاورزی اجازه داده ایم که از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده شود.در حال حاضر نیز اندوخته صندوق توسعه ملی حدود 40 میلیارد دلار است که بخش خصوصی و شرکت مترو می توانند از تسهیلات این صندوق بدون استفاده کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه بین حرف تا عمل فاصله وجود دارد و شرکت مترو طی سال های اخیردر عمل نتوانسته از اعتبارات ارزی بهره مند شود گفت: هفته های آتی با حضور معاونت برنامه ریزی ریاست جمهور جلسه ای برگزار خواهیم کرد و آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات به مترو و سایر پروژه های عمرانی را در این جلسه بررسی می کنیم.

وی با تاکید براینکه عملکرد مترو مثبت بوده و اگراعتبارات قانونی و مصوب مترو محقق شود، تلاش و عملکرد این مجموعه قابل توجه خواهد بود گفت: در صورت تامین اعتبارات مصوب، مدیریت شهری تهران می تواند، سالانه حدود 50 کیلومتر خط مترو را احداث و راه اندازی کند .

آقایی با بیان اینکه امسال حدود 38 هزار میلیارد تومان مصوبه برای بودجه های عمرانی در کشور داریم گفت: باید تخصیص اعتبارات در پروژه ها را یکنواخت جلو ببریم و با اولویت بندی، تخصیص بالاتری را به پروژه های مهم و تاثیر گذار مانند مترو داشته باشیم.