150کیلومتر خط مترو در تهران و حومه در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس هابیل درویش روز سه شنبه در حاشیه بازدید نمایندگان کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از خط 3 مترو تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر 100 کیلومتر خط مترو در داخل تهران و 50 کیلومتر در حومه شهر در دست احداث است. به گونه ای که عملیات عمرانی احداث در خطوط 3،6 و 7 مترو تهران و خط مترو حرم مطهر امام خمینی(ره) تا فرودگاه امام خمینی (ره) به صورت همزمان دنبال می شود.

وی ادامه داد: خط 7 مترو که از ورزشگاه تختی در جنوب شرق تهران آغاز می شود و با عبور از بزرگراه نواب به میدان صنعت می رسد که این خط به طول 27 کیلومتر به وسیله 2 دستگاه حفار اتوماتیک(TBM) در دست احداث است و چنانچه اعتبارات لازم تامین شود در سال آتی می توانیم بخشی از این خط را آماده بهره برداری کنیم.

وی افزود:خط 6 مترو تهران نیز که از دولت آباد آغاز شده و با عبور از میدان خراسان، میدان شهدا، میدان سپاه به میدان هفت تیر می رسد و در نهایت به سمت کن و سولقان ادامه مسیر می دهد، در دست ساخت قرار دارد و تا کنون حدود 5 کیلومتر از تونل های این خط احداث شده است.

درویش با بیان اینکه مظلومیت مترو در این است که کارهایش را زیر زمین انجام می دهد و تا زمانی که یک خط یا ایستگاه به بهره برداری نرسد کسی متوجه اقدامات و تلاش های مترو نمی شود گفت: پروژه مترو با دیگر پروژه های عمرانی تفاوت دارد، چنانچه درپروژه های دیگر از هر کجای کار اگر اعتبارات مورد نیاز پرداخت نشود،نهایتا کار متوقف خواهد شد اما در مترو توقف کار بی معنا است چون وقتی عملیات حفر تونل ها آغاز می شود باید به هر قیمت و هر شکل کار را ادامه دهیم، در غیر این صورت مشکلات و خطرات زیادی ممکن است ایجاد شود.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه تاکید کرد: به ویژه در کار با دستگاه های حفار اتوماتیک حتی اگر یکی از مصالح مورد نیاز تامین نشود،تمام کار متوقف می شود .

وی ادامه داد: ما باید بر فعالیت هر یک از دستگاه های حفار اتوماتیک(TBM) ماهانه 5 میلیارد تومان هزینه کنیم که با وجود 4 دستگاه حفار در خطوط مترو، در واقع تنها برای این دستگاه ها باید هر ماه 20 میلیارد تومان هزینه شود.

درویش با بیان اینکه در مجموع مترو تهران در بخش عمرانی ماهانه به 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد گفت: بیش از 20 هزار نفر از شرکت مترو ماهانه حقوق دریافت می کنند، حال شما تصور کنیم که اگر حتی یک ماه حقوق این افراد زحمت کش پرداخت نشود آیا می توانیم از کارگرانی که صبح تا شب زیر زمین خاک می خورند بخواهیم به وظایف خود درست عمل کنند؟

وی تاکید کرد: ما برای اینکه کار مترو به دلیل عدم پرداخت اعتبارات مصوب و قانونی متوقف نشود، هر کاری که می توانسته ایم کرده ایم. چنانچه برای ادامه فعالیت ها در مترو وام گرفته ایم و حتی نزد پیمانکاران ریش گرو گذاشتیم که به هر شکل شده اعتبارات مورد نیاز آنها را پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون هنوز ریالی از اعتبارات عمرانی مترو پرداخت نشده است گفت: عدم پرداخت اعتبرات مترو تنها در بخش عمرانی نبوده، بلکه در بخش یارانه بلیت نیز ریالی دریافت نکرده ایم، این در حالیست که مترو تهران روزانه حدود 3 میلیون را در تهران جا به جا می کند.

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه همچنین در مورد احداث خط 3 مترو تهران گفت: این خط که از کمربندی آزادگان آغاز می شود و تا شمال شرقی شهر در محدوده ازگل ادامه می یابد، یکی از خطوط پرمسافر مترو خواهد شد.

وی با بیان اینکه این خط 37 کیلومتر طول دارد اظهار کرد: خط 3 مترو تهران با 28 ایستگاه در 3 فاز اجرایی می شود که فاز نخست آن حدفاصل چهارراه ولیعصر(عج) تا خیابان بهشتی در دست تکمیل است و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

درویش تصریح کرد: در صورتی که اعتبارات مصوب و قانونی مترو به موقع و به طور کامل پرداخت شود ، فاز دوم این پروژه به طول 12 کیلومتر حدفاصل بزرگراه آزادگان تا میدان منیریه نیز تا پایان سال احداث خواهد شد، اما اگر اعتبارات مترو هر چه سریعتر توسط دولت پرداخت نشود با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه نوسانات قیمت ارز به شدت در افزایش قیمت مصالح و تجهیزات مترو تاثیر گذار بوده است گفت: تها در یک مورد مصرفی یعنی آهن ما با افزایش قیمت از کیلویی 700 تا 800 تومان به بیش از 2 هزار تومان مواجه بوده ایم و در چنین شرایطی اگر اعتبارات مصوب مترو هم پرداخت نشود، کار در مترو بسیار سخت خواهد شد به همین دلیل امیدواریم با تاکید مجلس و همکاری دولت هرچه سریعتر اعتبارات قانونی و مصوب مترو چه در بخش عمرانی و چه در بخش یارانه های بلیت پرداخت شود.