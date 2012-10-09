به گزارش خبرنگار مهر، حسین چاه‌بندی صبح سه‌شنبه در نشستی که با اعضای ستاد دهه امامت و ولایت شهرستان دیر در دفتر امام جمعه این شهر برگزار شد، اظهار داشت: بازسازی صحنه وقایع غدیر مهم ترین برنامه‌ای است که در روز غدیر در این شهرستان برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: آذین بندی و نصب بنر در سطح شهر، برگزاری جشن غدیر، برگزاری پیاده‌روی غدیر، غبارروبی قبورشهدا، چاپ ویژه نامه غدیر، قرائت زیارت نامه غدیر، تکریم از سادات، جنگ شادی در ساحل، نمایشگاه کتاب و مسابقه حفظ خطبه غدیر از دیگر برنامه‌های ستاد دهه امامت و ولایت در شهرستان دیر است

مسئول بنیاد بین‌المللی غدیر دیر با اشاره به برگزاری هر چه بهتر مراسم دهه امامت و ولایت، بیان داشت: ائمه معصوم(ع) به عنوان الگوی تمام عیار در تمامی مراحل زندگی ما مسلمانان هستند و ما باید ضمن الگو گرفتن از آنها راه و رسم زندگی آنها را به نسل نو نیز آموزش دهیم.

امام جمعه دیر نیز در این نشست اظهار داشت: مهمترین مسئله در دین مبین اسلام، امامت و ولایت است که به آن پرداخته می شود و امامت مکمل نبوت است و امام باید کسی باشد که پاسدار مکتب پیامبر و برخوردار از ویژگی‌های پیامبر(ص) باشد.

حجت الاسلام سیدعلی حسینی در ادامه به نقش امام و و لایت در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: با رهبری صالح است که مردم واجبات را انجام و به ارزش‌های اسلامی پای بند می شوند.

وی یادآورشد: با این بیداری اسلامی اکنون دنیا آماده پذیرش فرهنگ علوی و اهل بیت است که همه باید در این راستا تلاش کنند.

در ادامه این مراسم هر کدام از حاضرین به ایراد سخنانی پیرامون برگزاری هر چه باشکوه دهه امامت و ولایت پرداختند و تصمیمات لازم گرفته شد.