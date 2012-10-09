اسکواش اصفهان نیازمند تعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه در مراسم معارفه رئیس هیئت اسکواش استان اصفهان، هدی محمدی به عنوان سرپرست جدید این هیئت معرفی شد.

این ابلاغ از سوی رئیس فدراسیون و معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان طی نشستی که به عنوان تودیع و معارفه روسای این هیئت بصورت صمیمانه با خانواده اسکواش اصفهان برگزار شده بود، به وی اعطا شد.

جهانبخش رئیس قبلی این هیئت در مراسم حضور نداشت و ابراهیمی معاون مدیر کل ورزش استان عنوان کرد که وی به دلیل مشغله فراوان کاری علی رغم دعوت حضوری و غیر حضوری، در مراسم شرکت نکرد.

رئیس فدراسیون اسکواش کشور عنوان کرد: این فدراسیون طی برنامه راهبردی در نظر دارد هر سال تحت عنوان خاص اهداف ورزشی را دنبال کرده و در راستای توسعه این رشته ورزشی در کشور و شناساندن آن به اسیا و جهان بکوشند.

فقیر عملکرد شهرستان های استان اصفهان به جز اران و بیدگل که دارای زمین اختصاصی است را ضعیف خواند و ادامه داد: علی رغم پتانسیل بالای بازیکنان و مربیان و نیز داوران علاقه مند و فعال در این رشته، استان اصفهان سهم نامطلوبی از سرانه ورزشی را داراست که بزرگترین نقطه ضعف آن به شمار می رود که در ادامه با همیت و همکاری فدراسیون با مسئولین ورزش استان در جهت رفع و رجوی این مشکل اقداماتی صورت خواهد گرفت تا بدین ترتیب ماحصل ان توسعه اسکواش و نیز بالا رفتن آمار بیمه شدگان ورزشی این رشته را به همراه اورد.

هدی محمدی سرپرست جدید هیئت اسکواش از دعوت اهالی اسکواش اصفهان به همکاری سخن گفت و بیان داشت: با توجه به اینکه اسکواش از معدود رشته های ورزشی است که رقبا در کنار هم و نه در مقابل هم به رقابت می پردازند، باید در راستای ارتقای ان دست یاری به یکدیگر داده و با کنار گذاشتن تقابل ها با یگدیگر به تعامل بپردازیم.

در این نشست صمیمانه اعضای اسکواش استان اعم از مربی و بازیکن و داوران حضور داشتند که در ادامه این جلسه به صحبت و تبادل نظر با رئیس فدراسیون و نیز سرپرست جدید هیئت پرداختند.