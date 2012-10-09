آزادی را برای کره جنوبی جهنم می کنیم/ کره حریف اصلی ماست

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری در حاشیه تمرین صبح سه شنبه تیم ملی فوتبال گفت: پس از دو روز استراحت از امروز اردوی تیم ملی برای بازی مقابل کره جنوبی آغاز شد و بازیکنان با شرایط مطلوب بدنی و روحی برای این بازی آماده می شوند.

وی از کره جنوبی به عنوان اصلی ترین رقیب تیم ملی فوتبال کشورمان در راه حضور در جام جهانی 2014 یاد کرد و گفت: کره تیم قدرتمندی است اما بدون شک از بازی در ورزشگاه آزادی می ترسد . امیدوارم روز سه شنبه هفته آینده هواداران به ورزشگاه بیایند و با حضورشان آزادی را برای کره جنوبی به جهنمی تبدیل کنند. ما هم سعی می کنیم بهترین بازی خود را مقابل این تیم به نمایش بگذاریم.

مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان در خاتمه افزود: بازی حساسی مقابل کره پیش رو داریم و اگر این تیم را شکست دهیم امتیازمان با این تیم برابر خواهد شد. تیم ما نسبت به بازی با لبنان کامل شده و شرایطی به مراتب بهتر داریم.