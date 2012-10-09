به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار ظهر سه شنبه در نهمین اجلاس افسران رابط مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: هرچند که همواره یکی ازافتخارات ایران در عرصه منطقه ای و بین المللی مبارزه با مواد مخدر بیشترین میزان کشفیات و تقویت و استحکامات موانع مرزی در برخرد با قاچاقچیان بوده است، اما در طی سال های اخیر ایران سعی کرده است با ارتقاء سطح کیفی مبارزه و تکیه بر مهارتهای اطلاعاتی و عملیاتی با به حداقل رساندن تلفات و خسارات جانی نیروها حداکثر امکانات و قلب قاچاقچیان را هدف و مورد هجمه قرار دهد.

در همین راستا موفقیتهای بزرگی به دست آمده است که کاهش قابل توجه تلفات و خسارت نیروها و افزایش محدودیت مسیرهای قاچاق و ترانزیت از این جمله است. ضمن اینکه فعالیت قاچاقچیان در مناطق مرزی غرب کشور که ادامه مسیر بالکان است، کاهش یافته است.

به گفته وزیر کشور، ایران در بعد همکاری های اطلاعاتی دو جانبه و چند جانبه در عرصه منطقه ای و بین المللی اقدامات خوب مشترکی را با سازمان ملل متحد انجام داده است که مهمترین آنها تاسیس مرکز تبادل اطلاعات سه جانبه با افغانستان و پاکستان است. این مرکز در قالب ابتکار سه جانبه به منظور تقویت و افزایش توان مقابله تشکیل شده است. ایران نیز به عنوان میزبان برای تحقق این هدف تمامی امکانات خود را به خدمت گرفته است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه اجلاس وزرای ابتکار سه جانبه و کارشناسان ارشد سه کشور 15 و 16 آبان ماه در تهران برگزار می شود، افزود: از فرصت موجود به منظور اعلام توصیه ها و ارائه آخرین راهکارهای مقابله استفاده می کنیم. برگزاری این اجلاس می تواند به روند مبارزات منطقه ای شتاب بیشتری دهد.

وی با اشاره به اینکه امروز جهان در وضعیت حساس و خطرناکی در مواجهه با تهدیدات پیچیده و چند وجهی مواد مخدر قرار دارد، تاکید کرد: یکی از جنبه های این پیچیدگی استفاده باندهای قاچاق از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فریب نفت جهان و پنهان سازی اهداف پلیدشان است. این موضوع باید در سطح اطلاعاتی و عملیاتی مورد توجه قرار گیرد چراکه یکی از مهمترین وظایف افسران رابط شناخت این شیوه ها به منظور ارائه راهکارهای موثر و پیشدستانه برای ناکامی قاچاقچیان و موفقیت روزافزانه مواد مخدر است.

نجار خواستار ایفای تعهدات مشترک کشورها در قالب اجرای قطع نامه های سازمان ملل شد و افزود: در تقویت و هماهنگی و انسجام دهی به اقدامات این موضوع بسیار حائز اهمیت است افسران رابط در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند. باید طوری برنامه ریزی و حرکت کنیم که تمامی مناطق و مسیرهای ترانزیت مواد مخدر را تحت تاثیر قرار دهیم. اجرای اقدامات به صورت سیستماتیک و نظام مند در منطقه جنوب غربی آسیا و توجه ویژه به ایران افغانستان و پاکستان می تواند مسیر سنتی بالکان که کوتاه ترین مسیر برای ترانزیت مواد مخدر تولید شده در افغانستان است را تحت تاثیر قرار دهد. سیستم تبادل اطلاعات بین منطقه ای آسیای مرکزی و جنوب غربی آسیا و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس باید تقویت شده و بیش از گذشته عرصه فعالیت برای قاچاقچیان تنگ تر شود.

وزیر کشور در پایان از افسران رابط خواست به توقف کشت و تولید مواد مخدر و تبادل اطلاعات در مورد وضعیت مناطق کشت توجه کنند و افزود: دقت و سرمایه‌گذاری در مسیر بالکان، ایفای نقش کشورها در قالب عملیات کنترل دلیوری و افزایش همکاری های دو جانبه می تواند مثمرثمر باشد البته باید شبکه های اصلی و بزرگ مواد مخدر در سطح منطقه و فرامنطقه و مسیرهای جدید ترانزیت بویژه مسیرهای شمال، دریا و آفریقا کنترل شود.