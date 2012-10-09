20 مسابقه کتاب خوانی فرهنگی در خوزستان برگزارمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، لفته منصوری اظهار کرد: در راستای ارتقای مطالعه مفید و ترویج کتاب خوانی با در نظر داشتن مناسبتهای مهرماه، اقدام به برگزاری 20 مسابقه آنلاین کتاب خوانی ویژه عموم مخاطبان، کتابداران، دانشجویان و طلاب، دانش آموزان و فرهنگیان کرده ایم.

وی افزود: علاقه مندان به شرکت در مسابقات آنلاین می توانند با مراجعه به وب سایت www. booki.ir دراین مسابقات شرکت کنند.



منصوری همچنین از برگزاری مسابقات مکتوب برای اقشار خاص خبر داد و افزود: مسابقات مکتوب ویژه طلاب و دانشجویان، فرهنگیان، کتابداران و نویسندگان(راهنمایی و دبیرستان) برگزار می شود.



وی گفت: زمان برگزاری مسابقات آنلاین تا تاریخ سی ام مهر ماه و از طریق سایت www. booki.ir خواهد بود و مهلت ارسال آثار مکتوب تا تاریخ 25 مهر ماه است و منابع مسابقات در کلیه کتابخانه ها عمومی موجود و فایل منابع مزبور نیز از طریق شبکه کتابخوانان حرفه ای قابل استفاده است.



مدیرکل کتابخانه های خوزستان تصریح کرد: فرمهای مسابقات مکتوب به صورت فرم پست جواب قبول طراحی شده اند و هزینه های پستی فرمها توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور پرداخت شده است. شرکت کنندگان می توانند فرمها را از کتابخانه های عمومی سراسر استان دریافت کرده و به همراه پاسخ مسابقه ارسال کنند.



