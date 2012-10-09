به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه داستان "سمفونی قورباغه‌ها" با شش داستان کوتاه در 105 صفحه اولین اثر مکتوب تاج‌مهر است که توسط نشر قطره قرار است طی همین روزها به بازار نشر روانه شود.

کرم‌رضا تاج‌مهر در همین رابطه گفت: این اثر در ابتدا شامل 10داستان کوتاه بود که چهار داستان آن در مرحله‌ اخد مجوز حذف شده است.

مدرس کارگاه های کانون نویسندگان لرستان با اشاره به اینکه تم داستان‌های این مجموعه عموما "مرگ با هاله‌ای از رمز و راز " است، گفت: "باغ کاغذی"، "خط‌ خوردگی"، "سمفونی قورباغه‌ها"، "سی‌تاج"، "گُل‌پری"، و "وقتی مادر کِل کشید" شش داستان این مجموعه را تشکیل می‌دهند.

بنابر این گزارش سمفونی قورباغه‌ها در واقع دومین مجموعه داستان این داستان‌نویس است که مجموعه‌ اول وی با نام "واهمه‌های خاکستری" در انتظار اخذ مجوز است.

تاج‌مهر یک مجموعه داستان دیگر با نام "مویه‌های گم‌شده" به نشر قطره سپرده است که مراحل آماده‌سازی پیش از چاپ را می‌گذراند.

وی که برگزیده‌ جشنواره‌های متعدد ادبی از جمله "فستیوال داستان بانه" است علاوه بر داستان‌نویسی به کار روزنامه‌نگاری مشغول است و هم‌اکنون سردبیر یکی از نشریات غرب کشور است.