به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سلیم بهرامی گفت: مهلت ثبت نام در دوره های فراگیر کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه پیام نور تا ساعت 24 روز پنجشنبه 20 مهرماه تمدید شد.



وی گفت: در این دوره از آزمون علاوه بر فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی، دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نیز می‌توانند ثبت نام کنند و در صورت قبولی از مهر 92 دوره تحصیلی آنها آغاز خواهد شد؛ به عبارت دیگر امسال یک دوره آزمون برای دو دوره پذیرش برگزار می‌شود.



رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نوراعلام کرد: آزمون فراگیر کارشناسی امسال 24 آذرماه برگزار و نتایج نهایی این آزمون نیز بهمن ماه اعلام خواهد شد.



وی افزود: دانشگاه در این دوره، در مقطع کارشناسی، در هجده هزار رشته محل و با ظرفیتی بالغ بر پانصد و چهل هزار نفر و در مقطع کارشناسی ارشد، با هزار و هشتصد رشته محل و با بیست و شش هزار ظرفیت و در کارشناسی ناپیوسته نیز بالغ بر پنجاه و هفت رشته محل و ظرفیت سی هزار نفر دانشجو را پذیرش خواهد کرد.

سلیم بهرامی یاداورشد: داوطلبان برای دانلود دفترچه مذکور می توانند به آدرس www.daneshgahnews.com مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: دانشگاه پیام نور برای امسال شرایط خاصی را برای پذیرش دانشجویانی که تا پایان سال تحصیلی 92-91 فارغ التحصیل می شوند در نظر گرفته است.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور افزود: آزمون امسال در یک مرحله برگزار می شود و دانشپذیران می توانند در دو مقطع زمانی و دو گروه جداگانه پذیرش و در دانشگاه پیام نور ثبت نام کنند.

وی خاطرنشان کرد: دانشپذیران در صورت قبولی، می توانند هم برای ترم دوم سال تحصیلی 92-91 و هم برای مهر ماه سال تحصیلی 92ثبت نام کنند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور افزود: با اجرای این شیوه، کسانی که نمی توانند مدرک پیش دانشگاهی یا کارشناسی خود را در بهمن ماه امسال دریافت کنند ، نیز می توانند در این آزمون شرکت کرده و بعد از طی مراحل دوره دانشپذیری و قبولی در نوبت دوم یعنی مهرماه 92 در گروه خود مورد بررسی قرار گیرند و در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی و اولویت در مهر ماه92، مدارک فارغ التحصیلی خویش را ارائه کرده و دانشجو محسوب شوند.



سلیم بهرامی در پایان با اشاره به این نکته که پرداخت هزینه ثبت نام منحصرا به صورت اینترنتی است، یادآورشد: داوطلبان لازم است به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب اقدام به خرید کنند و مبلغ پرداختی شصت و پنج هزار تومان خواهد بود.