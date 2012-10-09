به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سلیم بهرامی گفت: مهلت ثبت نام در دوره های فراگیر کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه پیام نور تا ساعت 24 روز پنجشنبه 20 مهرماه تمدید شد.
وی گفت: در این دوره از آزمون علاوه بر فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی، دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نیز میتوانند ثبت نام کنند و در صورت قبولی از مهر 92 دوره تحصیلی آنها آغاز خواهد شد؛ به عبارت دیگر امسال یک دوره آزمون برای دو دوره پذیرش برگزار میشود.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نوراعلام کرد: آزمون فراگیر کارشناسی امسال 24 آذرماه برگزار و نتایج نهایی این آزمون نیز بهمن ماه اعلام خواهد شد.
وی افزود: دانشگاه در این دوره، در مقطع کارشناسی، در هجده هزار رشته محل و با ظرفیتی بالغ بر پانصد و چهل هزار نفر و در مقطع کارشناسی ارشد، با هزار و هشتصد رشته محل و با بیست و شش هزار ظرفیت و در کارشناسی ناپیوسته نیز بالغ بر پنجاه و هفت رشته محل و ظرفیت سی هزار نفر دانشجو را پذیرش خواهد کرد.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور از تمدید مهلت ثبتنام دورههای فراگیر کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه پیام نور تا روز پنجشنبه 20 مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سلیم بهرامی گفت: مهلت ثبت نام در دوره های فراگیر کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه پیام نور تا ساعت 24 روز پنجشنبه 20 مهرماه تمدید شد.
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