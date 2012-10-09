طرح معتمدین محله توسط شهرداری قم اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حاجی رضا ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه بیان کرد: طی یکسال گذشته برای رسیدن به آرمان شهر شیعی تعاملات خوبی میان رسانه و روابط عمومی شهرداری انجام شد.

وی گفت:‌ در مدت یکسال هزار و 306 خبر توسط مطبوعات استانی و کشوری از شهرداری قم منتشر شد.



مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم بیان کرد: در مدت یکسال هزار و 828 خبر توسط خبرگزاری ها از شهرداری قم منتشر شد.



وی بیان کرد: یکی از مسائلی که در ارتباطات مردمی اهمیت بسیاری داشت ساماندهی سامانه 137 به منظور تعامل بیشتر مردم با شهرداری بود.



راه اندازی سامانه 137 رضایتمندی مردم از شهرداری را 83 درصد افزایش داد



حاجی رضا گفت: در یکسال گذشته با راه اندازی سامانه 137 شاهد افزایش قابل توجهی در تماس های مردمی بودیم و این امر رضایتمندی مردم از شهرداری را 83 درصد افزایش داده است.



وی ادامه داد: اکنون مدت زمان پیگیری مشکلاتی که به سامانه 137 اطلاع داده می شود به یک تا پنج روز کاهش یافته است.



مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم بیان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که به منظور گسترش ارتباطات مردمی انجام شد، راه اندازی واحد ارتباطات مردمی بود که از این طریق شهروندان مشکلات خود را با شهردار مطرح می کردند که 38 جلسه ارتباط مردمی برگزار شده و 732 نفر نیز در این جلسات حضور یافتند.



وی گفت: در خصوص ارتباطات مردمی به 560 مورد برای پرداخت عوارض از ماده 17 کمک شد.



حاجی رضا با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در یکسال گذشته به منظور بهبود مدیریت شهری افزود: طی یکسال گذشته 240 جلسه با شورای شهر برگزار شد.



وی با اشاره به تاکید شهردار قم بر سه شیفته شدن فعالیت های عمرانی افزود: در طول یکسال گذشته 570 ساعت بازدید پروژه های عمرانی از سوی شهردار انجام شد.



مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم بیان کرد: در طول یکسال گذشته 180 ساعت ارتباط مردمی توسط شهردار قم در محلات استان انجام شد و در این راستا طرح معتمدین محله نیز ایجاد شد.