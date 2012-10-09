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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۶

به مناسبت روز جهانی کودک؛

کنسرت موسیقی کودک و نوجوان در یزد برگزار شد

کنسرت موسیقی کودک و نوجوان در یزد برگزار شد

یزد - خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کودک، بزرگترین کنسرت موسیقی کودک و نوجوان با حضور 120 نوازنده در یزد در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کودک، کنسرت موسیقی کودکان و نوجوانان با عنوان "آفرینش" در سالن تربیت معلم یزد در حال اجرا است.

در این کنسرت موسیقی که اجرای آن از دوشنبه 17 مهرماه آغاز شده 120 کودک و نوجوان 6 تا 13 ساله به نوازندگی می‌پردازند.

در این کنسرت 10 قطعه از آهنگ‌های محلی ایران و جهان اجرا می‌شود.

رهبری این گروه موسیقی برعهده علی ارجمندی، کارشناس ارشد موسیقی است.

این کنسرت با همکاری حوزه هنری استان یزد و شرکت الکتروکویر تا 21 مهرماه امسال از ساعت 18:30 در سالن همایش تربیت معلم شهید پاک نژاد واقع در بلوار دانشجو اجرا می‌شود.

کد مطلب 1715896

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