کنسرت موسیقی کودک و نوجوان در یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کودک، کنسرت موسیقی کودکان و نوجوانان با عنوان "آفرینش" در سالن تربیت معلم یزد در حال اجرا است.

در این کنسرت موسیقی که اجرای آن از دوشنبه 17 مهرماه آغاز شده 120 کودک و نوجوان 6 تا 13 ساله به نوازندگی می‌پردازند.

در این کنسرت 10 قطعه از آهنگ‌های محلی ایران و جهان اجرا می‌شود.

رهبری این گروه موسیقی برعهده علی ارجمندی، کارشناس ارشد موسیقی است.

این کنسرت با همکاری حوزه هنری استان یزد و شرکت الکتروکویر تا 21 مهرماه امسال از ساعت 18:30 در سالن همایش تربیت معلم شهید پاک نژاد واقع در بلوار دانشجو اجرا می‌شود.