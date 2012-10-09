مسابقات قرآن نیروی زمینی ارتش پایان یافت/ کسب رتبه اول توسط لشکر 77

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات که از 16 مهرماه در محل مجتمع فرهنگی جوادالائمه لشکر 77 آغاز شده بود صبح سه شنبه با تجلیل از نفرات برتر به پایان رسید.

در این مسابقات لشکر 77 پیروز ثامن الائمه(ع) نیز با کسب 7 مقام اول، 4 مقام دوم و 2 مقام سوم در رشته های مختلف به رتبه اول تیمی این دوره از مسابقات دست یافت.

ارشد عقیدتی سیاسی های ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین اختتامیه این مسابقات از برگزیدگان 11 رشته مختلف تجلیل و هدایایی به رسم یادبود به آنها اهدا کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی پشتیبانی منطقه 5 نیروی زمینی ارتش طی سخنانی در این مراسم با بیان ویژگی های برجسته ائمه اطهار و ضرورت توجه خادمین قرآن به آن بزرگواران گفت: قرآن کتاب سعادت ما، کتاب انقلاب ما و کتاب هدایت ماست.

وی افزود: هر وقت قرآن می خوانید متوجه اهل بیت باشید چرا که اینها هرگز از هم جدا نمی شوند تا آن روزی که در کنار پیامبر و در محکمه بزرگ الهی حضور دارند و اعمال ما را به وسیله علی (ع) می سنجند.

حجت الاسلام عباس فرزین با بیان شدت توجه حضرت رضا(ع) به قرآن افزود: امام رضا (ع) هر 3 شبانه روز یک ختم قرآن می خواندند و طبق فرموده خودشان اگر جواب مراجعات مردم نبود هر شبانه روز یکبار قرآن را ختم می کردند.

وی گفت: برای حفظ قرآن از امام رضا و ائمه معصومین کمک بخواهید و بهره شما باید همین باشد و به این توجه نکنید که چه رتبه ای کسب می کنید.

مسئول دارالقرآن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم با تقدیر از میزبانی مطلوب لشکر 77 گفت: یکی از دلایلی که پایتخت معنوی ایران برای برگزاری این دوره از مسابقات انتخاب شد همزمانی تقویم برگزاری مسابقات با بیست و سوم ذی القعده روز مخصوص زیارتی امام رضا(ع) و همچنین سالروز هجرت علی ابن موسی الرضا از مدینه به سمت خراسان بوده است.

سرگرد منصور آقا محمدی افزود: در دوره های اول و دوم مسابقات تنها 50 شرکت کننده داشتیم و این در حالی است که به حول قوه الهی امروز و بعد از برگزاری 32 دوره فقط 50 نفر حافظ قرآن داریم و نیروی زمینی ارتش نیز رکود دار برگزاری بیشترین مسابقات قرآن در سطح کشور بعد از اداره اوقاف است.

وی افزود: اساتید مطرح بین المللی و از برگزیدگان مسابقات ارتش های کشورهای اسلامی که سالها به تربیت شاگردان قرآنی مشغول اند داوری این دوره از مسابقات را بر عهده داشتند.

در پایان این مراسم برگزیدگان قرآنی هدایای خود را از دست حجت الاسلام عباس مقدسیان ارشد عقیدتی سیاسی های آجا در شرق کشور و امیر سرتیپ جهانشاهی فرمانده لشکر 77 پیروز ثامن الائمه(ع) دریافت کردند.