بوستان اصفهان به زودی در شهر قزوین افتتاح می ‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز صادقی پیشرفت فیزیکی این پروژه را 97 درصد اعلام کرد و اظهارداشت: این بوستان به در خواست منطقه یک در زمینی به مساحت هشت هزار مترمربع در خیابان اصفهان انتهای کوچه شهید حسین آبادی در حال احداث است.

وی، هدف از احداث این بوستان را فراهم کردن محیطی امن، راحت و زیبا برای تامین بهینه اوقات فراغت ساکنین منطقه ذکر کرد.

صادقی بیان کرد: تاکنون در این بوستان دو هزار مترمربع کف سازی، 700 مترمکعب بتن ریزی، 500 متر جدولگذاری، یک هزار و 500 مترمربع خاکریزی نباتی، یک هزار و 500 مترمربع زیرسازی به همراه تعبیه یک آبنما انجام شده است.

هزینه برق بوستان‌ های قزوین 75 درصد کاهش می ‌یابد

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: با هدف کاهش هزینه برق مصرفی بوستان ‌ها و بهینه سازی مصرف انرژی، به تدریج لامپ های پرمصرف بوستان‌ها تعویض و لامپ های کم مصرف LED جایگزین آنها می‌شود که با این اقدام مهم هزینه برق مصرفی بوستان ها تا 75 درصد کاهش می ‌یابد.

سید مهدی کاظمی بیان کرد: هر پایه چراغ معمولی مصرف برقی معادل 100 وات دارد که با تبدیل به لامپ های کم مصرف 25 وات، این مقدار برابر 75 وات و یا به عبارتی 75 درصد کاهش در مصرف برق دارد.

وی تصریح کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بوستان های الغدیر، شهداء، رز، مشاهیر، معلم و دانش آموز مجهز به سرچراغی های کم مصرف شده‌اند.

کاظمی یادآورشد: در راستای این طرح مهم سرچراغی های 250 وات بخار سدیم نیز تعویض و پروژکتورهای کم مصرف 56 وات جایگزین آنها شده است.