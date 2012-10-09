ایجاد تشکل های مردم نهاد در دهلران رشد چشمگیری دارد

علی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش تشکل های مردم نهاد در دولت نهم و دهم در شهرستان دهلران بازگو کننده توجه دولت به این مقوله و احترام به نظرها و پیشنهادات مردمی در قالب این تشکل هاست.

وی افزود: نقش تشکل های مردم نهاد در برگزاری مناسبت ها و مراسم های اجتماعی به جهت ارتباط تنگاتنگ با مردم بسیار حائز اهمیت است.