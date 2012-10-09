ایجاد تشکل های مردم نهاد در دهلران رشد چشمگیری دارد

علی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش تشکل های مردم نهاد در دولت نهم و دهم در شهرستان دهلران بازگو کننده توجه دولت به این مقوله و احترام به نظرها و پیشنهادات مردمی در قالب این تشکل هاست.
وی افزود: نقش تشکل های مردم نهاد در برگزاری مناسبت ها و مراسم های اجتماعی به جهت ارتباط تنگاتنگ با مردم بسیار حائز اهمیت است.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دهلران اظهار داشت: حضور تشکل های غیر دولتی در این فعالیت ها، زمینه تسهیل حل برخی مشکلات در حوزه های مختلف را فراهم کرده است.
یاری گفت: نظرهای اعضای تشکل های غیردولتی در ایجاد زمینه مناسب برای پیشرفت شهر و رفاه شهروندان و برطرف کردن نقاط ضعف و انعکاس خدمات مفید مسئولان، موثر است.
این مسئول افزود: بیش از 30 تشکل مردم نهاد در دهلران در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، امور خیریه و زیست محیطی مشغول ارائه خدمت هستند.
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