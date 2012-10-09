2.5 کیلومتر گاردریل در جاده های کردستان نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد راشد مدرس گرجی با اشاره به اقدامات و برنامه های راه و شهرسازی کردستان در راستای تامین ایمنی در جاده های این استان اظهار داشت: در طول شش ماه اول امسال حدود 2.5 کیلومتر گاردریل تهیه و در محورهای استان کردستان نصب مورد استفاده قرار گرفته است .

وی با اشاره به تاثیر این اقدام در راستای افزایش ایمنی در جاده های صعب العبور کردستان گفت: با توجه به کوهستانی بودن استان کردستان استفاده از گاردریل در بسیاری از محورها از جمله اقدامات مهم و حساس در راستای ایمن سازی است که هر ساله با توجه به اعتبارات مصوب انجام می شود.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان افزود: طی چند سال گذشته یکی از اقداماتی که همزمان با تهیه و نصب گارد ریل در این اداره کل انجام می‌شود، بازسازی گاردریل‌های آسیب دیده است که این امر خود باعث صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع موجود است .

وی افزود: از ابتدای امسال تا پایان شهریور هزار و 800 مترگاردریل جدید تهیه و 700 مترگارد ریل آسیب دیده نیز بازسازی شده است و هم اکنون این مهم مورد استفاده قرار می گیرد.

مدرس گرجی در پایان سخنان خود عنوان کرد: در مجموع یک میلیارد و500 میلیون ریال هزینه استفاده از این مقدار گاردریل در استان کردستان بوده است .

پیشرفت 35 درصدی در بهسازی راه روستایی قره غیبی دیواندره

رییس راه و شهرسازی دیواندره از بهسازی راه روستایی قره غیبی - گلاته با پیشرفت 35 درصدی خبر داد

. محمد سعید مهربانی گفت: سه هزار و 900 متر طول مسیر قره غیبی- گلاته مقرر است که بهسازی شود که تاکنون عملیات خاکی در تمام طول مسیر، اجرای شش دستگاه ابنیه فنی، اجرای زیر اساس در سه هزار و 900 متر مسیر مجموعه کارهایی است که در راستای بهسازی این جاده انجام شده است .

وی در پایان سخنان خود با اشاره به پیشرفت 35 درصدی پروژه از ادامه عملیات اجرایی آن از جمله اجرای اساس و آسفالت با تامین اعتبار لازم پروژه خبر داد.