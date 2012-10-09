2.5 کیلومتر گاردریل در جاده های کردستان نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد راشد مدرس گرجی با اشاره به اقدامات و برنامه های راه و شهرسازی کردستان در راستای تامین ایمنی در جاده های این استان اظهار داشت: در طول شش ماه اول امسال حدود 2.5 کیلومتر گاردریل تهیه و در محورهای استان کردستان نصب مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با اشاره به تاثیر این اقدام در راستای افزایش ایمنی در جاده های صعب العبور کردستان گفت: با توجه به کوهستانی بودن استان کردستان استفاده از گاردریل در بسیاری از محورها از جمله اقدامات مهم و حساس در راستای ایمن سازی است که هر ساله با توجه به اعتبارات مصوب انجام می شود.
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان افزود: طی چند سال گذشته یکی از اقداماتی که همزمان با تهیه و نصب گارد ریل در این اداره کل انجام میشود، بازسازی گاردریلهای آسیب دیده است که این امر خود باعث صرفهجویی و استفاده بهینه از منابع موجود است.
وی افزود: از ابتدای امسال تا پایان شهریور هزار و 800 مترگاردریل جدید تهیه و 700 مترگارد ریل آسیب دیده نیز بازسازی شده است و هم اکنون این مهم مورد استفاده قرار می گیرد.
مدرس گرجی در پایان سخنان خود عنوان کرد: در مجموع یک میلیارد و500 میلیون ریال هزینه استفاده از این مقدار گاردریل در استان کردستان بوده است.
پیشرفت 35 درصدی در بهسازی راه روستایی قره غیبی دیواندره
رییس راه و شهرسازی دیواندره از بهسازی راه روستایی قره غیبی - گلاته با پیشرفت 35 درصدی خبر داد
. محمد سعید مهربانی گفت: سه هزار و 900 متر طول مسیر قره غیبی- گلاته مقرر است که بهسازی شود که تاکنون عملیات خاکی در تمام طول مسیر، اجرای شش دستگاه ابنیه فنی، اجرای زیر اساس در سه هزار و 900 متر مسیر مجموعه کارهایی است که در راستای بهسازی این جاده انجام شده است.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به پیشرفت 35 درصدی پروژه از ادامه عملیات اجرایی آن از جمله اجرای اساس و آسفالت با تامین اعتبار لازم پروژه خبر داد.
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