لرستان رتبه نخست تولید بچه ماهی در کشور/ تولید سالانه 120 میلیون قطعه

جواد گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان تولید سالانه بچه ماهی در لرستان بیان داشت: در حال حاضر تولید سالانه بچه ماهی در لرستان 120 میلیون قطعه است.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از اصلاح نژاد بچه ماهی در لرستان خبر داد و گفت: برای اولین بار در کشور این استان اقدام به اصلاح نژاد بچه ماهی کرده است.

گودرزی با بیان اینکه این اقدام با همکاری بخش خصوصی در استان صورت گرفته است، عنوان کرد: با این اقدام زمان رشد بچه ماهی ها کاهش و میزان رشد آنها افزایش می یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد دو واحد ماهی شکم خالی در لرستان خبر داد و گفت: این دو واحد در شهرستان های خرم آباد و کوهدشت راه اندازی شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان با بیان اینکه راه اندازی این واحدها در ماندگاری ماهی و جلوگیری از فساد آنها تاثیر گذار خواهد بود، افزود: این دو واحد شکم ماهی غزل آلا را خالی و در نهایت آنها را بسته بندی و به مشتریان ارائه می دهند.

گودرزی با تاکید بر اینکه از بخش خصوصی برای راه اندازی این واحدهای ماهی شکم خالی حمایت لازم خواهد شد بیان داشت: به طور حتم مجوزهای لازم را در این زمینه به متقاضیان خواهیم داد.

وی با اشاره به تولید سالانه ماهی غزل آلا در استان لرستان بیان داشت: در حال حارض سالانه بیش از 14 هزار تن ماهی غزل آلا در لرستان تولید می شود.