مانور مقابله با سیل در سنقروکلیایی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری این مانور با اعلام فرضی وقوع سیل در مسیر رودخانه » گاورود« و وارد شدن خسارات مالی و جانی به سه روستا و وارد عمل شدن سازمان های امداد رسان ذیربط آغاز شد.

در این مانور تیم های امداد و نیروی انتظامی نسبت به برقراری کمربند حفاظتی اقدام کردند.

بازگشایی جاده ها و انحراف مسیر سیل و ترمیم راه ارتباطی روستاها، اطفا حریق از نشت گاز و اتصال برق، تخلیه آبهای منازل، ترمیم لوله های گاز و آب، وارد عمل شدن یگانهای موتوری دریایی و انتقال مصدومین به ساحل و سپس به مراکز درمانی، وارد عمل شدن نیروهای امداد و نجات کوهستان برای انتقال نیرو و مواد غذایی به دلیل تخریب پل ارتباطی و برقراری چادر و اسکان اضطراری توسط امدادگران جمعیت هلال احمر از دیگر مراحل برگزاری این مانور بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه در این آیین، با قدردانی از زحمات دست اندرکاران برگزاری مانور، رویکرد مدیریت بحران استان کرمانشاه را کسب آمادگی در افراد عنوان کرد و گفت: آموزش 350 هزار نفر دانش آموز برای مقابله با بحرانهای احتمالی در دستور کار قرار دارد.

طهماسب نجفی همچنین از برگزاری همایش مقاوم سازی با حضور دهیاران روستاهای شرق استان کرمانشاه در هفته آینده خبر داد.

وی افزود: دستگاههای مجهز و بیمارستان فوق تخصصی صحرایی برای مقابله با بحرانهای احتمالی برای استان کرمانشاه خریداری شده است.

مدیرکل مدیریت بحران از تجهیز 9 باب سرسرای چند منظوره مدیریت بحران در نقاط مختلف استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: هم اکنون سالن چند منظوره سرپل ذهاب تجهیز شده است.

فرماندار سنقروکلیایی نیز از آمادگی این شهرستان بعنوان پایلوت برای برگزاری دوره های آموزشی امداد و نجات استان خبر داد و گفت: جمعیت هلال احمر سنقر آمادگی کامل دارد که آموزش های امداد و نجات را در بخش های مختلف برگزار کند.

غلامرضا حیدری با قدردانی از زحمات دست اندرکاران برگزاری مانور سیل گفت: برای اجرای این مانور جلسات متعددی در استان و مدیریت بحران شهرستان انجام گرفته است.

در ادامه مدیر آب منطقه ای غرب هم ساخت و ساز غیراصولی و استفاده نامناسب از منابع آب را از عواملی ذکر کرد که خسارات بلایای طبیعی را تشدید می کند.

محمد کهریزی از پاکسازی و ساماندهی 200 کیلومتر از حریم رودخانه های استان کرمانشاه برای کاهش عواقب و مشکلات ناشی از سیل خبر داد.

