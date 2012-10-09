طرح پایش آنفلوانزای پرندگان در ایلام پایان یافت/ اجرای واکسیناسیون همگانی دام در ایوان

به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب پیرانی در این ارتباط اظهار داشت: به صورت تصادفی سیستماتیک از طیور بومی روستاهای ایلام و واحد های مرغداری صنعتی این استان تعداد 400 نمونه خون اخذ شد که پس انجام یک هزار و 270 مورد آزمایش سرمی و 62 مورد آزمایش مولکولی هیچ موردی از بیماری آنفلوانزای فوق حاد در واحد های پرورش طیور بومی و صنعتی استان ایلام مشاهده نشده است.

وی افزود: به منظور اجرای سیستم مراقبت غیر فعال از واحد های روستایی و صنعتی، زیستگاه پرندگان وحشی، کشتارگاه های صنعتی طیور و مراکز عرضه پرندگان بازدید های مستمر انجام می گیرد به طوریکه در شش ماهه اول سال یک هزار و 790 مورد بازدید از واحد های مذکور انجام شده است.

317 هزار و 293 نوبت واکسیناسیون دام توسط شبکه دامپزشکی شهرستان ایوان

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ایوان با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای دستور العمل های اداره کل دامپزشکی استان ایلام در شش ماهه اول سال 91 واکسیناسیون آبله گوسفند و بز، واکسیناسیون شاربن گوسفند و بز، واکسیناسیون بروسلوز بره و بزغاله ، واکسیناسیون PPr ، واکسیناسیون بروسلوز گاو گوساله، واکسیناسیون شاربن گاو و گوساله، واکسیناسیون شاربن تک سمی و واکسیناسیون تب برفکی گاو و گوساله انجام پذیرفته است.

جناغ افزود: در همین مدت از 462 رأس گاو تست سل گرفته شده و خونگیری از 361 رأس گاو برای تشخیص بیماری بروسلوز انجام پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین راستا 103 هزار 94 رأس گوسفند و بز و هزار و 581 رأس گاو گوساله علیه انگل های خارجی بدن دام و 158 هزار 240 متر مربع جایگاه نگهداری دام سمپاشی شده اند.

جناغ یاد آور شد: مبارزه با انگل های داخلی دام از طریق مایع خوران انگلی نیز در حال انجام است.

امضای تفاهم نامه فی مابین اداره کل دامپزشکی استان ایلام و اداره کل حفاظت محیط زیست استان

مسئول اداره کل دامپزشکی استان ایلام با اعلام این خبر گفت: به منظور عملیاتی شدن تفاهم نامه فی مابین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، تفاهم نامه استانی فی مابین اداره کل دامپزشکی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان به امضای مدیران کل این دستگاه ها رسید.

جعفر رشیدی افزود: به منظور پیگیری تفاهم نامه مذکور کارگروهی متشکل از کارشناسان ذیربط دو دستگاه اجرایی تشکیل و اعضاء با ابلاغ مدیران دستگاه های مرتبط تعیین و منصوب شده اند.