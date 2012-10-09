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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

رئیس هیئت شنای استان البرز معرفی شد

رئیس هیئت شنای استان البرز معرفی شد

کرج - خبرگزاری مهر: داود علیزاده به عنوان رئیس هیئت شنای استان البرز معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، مجمع انتخابات هیئت شنای استان البرز صبح امروز در تالار اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد.

در این مراسم به ریاست برانوش نیک بین سرپرست فدراسیون شنا و با حضور بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز و اعضای مجمع این هیات برگزار خواهد شد داوود علیزاده برای چهار سال آینده به ریاست این هیات انتخاب شد.

پس ار پایان این مجمع داورد علیزاده رئیس هیئت شنای استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری مجمع گفت: برای اولین بار مجمع انتخابات هیئت شنا در استان البرز برگزار شد و در پایان هم بنده با کسب 14 رای به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیئت شنای استان البرز معرفی شدم.

وی ادامه داد: انتخابات بسیار خوبی برگزار شد و امیدوارم بتوانیم روند رو به رشد شنای استان البرز را به سرانجام برسانیم.

علیزاده در پایان گفت: دو قهرمان کشور در استان البرز هستند و باید قهرمانان بیشتری از استان البرز را به تیم های ملی کشور معرفی کنیم.

کد مطلب 1715916

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