دولت درباره مترو به جای دادن اطلاعات غلط عذرخواهی کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس جعفر تشکری هاشمی با حضور در جلسه امروز شورای شهر بابیان این مطلب اظهار کرد : پرداخت مالی دولت به شهرداری تهران را یک مرتبه 8 برابر دولت های قبل عنوان می کنند و یک مرتبه 11 برابر که اگر همینطور ادامه یابد احتمالا در آینده به عدد چند صد برابر هم خواهد رسید اما این کمک ها نصف تمام دوره سال های قبل بوده است.میزان این پرداختی را ازقبل از سال 84 و همچنین بعد از سال 84 تاکنون بررسی کرده ایم.

وی با تاکید براینکه مترو راه حل ترافیک تهران است افزود: هیچ گاه مصوبات مجلس در این مورد اجرایی نشده و به جز یاری شهرداری تهران و شورای شهر اقدامی صورت نگرفته است.

تشکری هاشمی با بیان اینکه دولت برای حفظ وضع موجود ناوگان کنونی اتوبوسرانی ، سالانه یک هزار دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران بدهد تصریح کرد : در دو سال اخیر که در مجموع باید 2 هزار دستگاه اتوبوس به شهرداری داده می شد ، حتی یک دستگاه نیز داده نشده است. آن وقت چطور می گوییم مردم از حمل و نقل عمومی استفاده کنند. در این شرایط آنها ترجیحشان با وسایل شخصی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به سهم قانونی شهرداری تهران از جرایم رانندگی نیز اشاره کرد و افزود: سهم جرایم رانندگی علیرغم اینکه به همه شهرها و همه دستگاه ها پرداخت شد ، تهران را استثنا کردند و در سال گذشته هیچ مبلغی به شهرداری تهران اختصاص ندادند که از شورای شهر می خواهم با این برخوردهای تبعیض آمیز برخورد کند.

معاون شهردار تهران در خصوص پروژه پیاده راه خیابان 17 شهریور نیز گفت: این طرح مصوبه کمیسیون ماده 5 را داشته و بودجه اش نیز تصویب شده است. اینگونه نبوده که به دور از چشم شورا و در خلوت تصمیم گیری شود.

معاون شهردار تهران در ادامه به همکاری تنگاتنگ شهرداری با پلیس راهور اشاره کردو گفت: هیچ تصمیمی در رابطه بلا ترافیک تهران اتخاذ نمی شود مگر اینکه در جلسات تخصصی کارشناسی با پلیس راهور به نتیجه برسیم.

تشکری هاشمی با بیان اینکه نبود ترافیک در تهران انتظار درستی نیست گفت: باید ترافیک ایمن در شهر فراهم کرد. همچنین در روز 5 میلیون خودرو به تهران اضافه می شود که باید بنابراین روزی 5 کیلومتر پارکینگ برایشان احداث کرد.

وی افزود: راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به عنوان یک نهاد تخصصی بسیار موفق عمل کرده و با توانایی فنی خوبی پیش رفته است.

معاون شهردار تهران افزود: پلیس راهور با دانش روز عجین شده و توسعه فرهنگی و آموزشی را به خوبی دنبال کرده که باعث شده تصادفات منجر به جرح و فوت 20 درصد کاهش یابد.

تشکری با بیان اینکه سردار رحیمی در گزارش خود فروتنانه عمل کرده و مشکلات را عنوان نکردند اظهار داشت: باید به معیشت کارکنان پلیس راهور توجه بیشتری شود. آنها در اوج تعطیلات ما بحران کاری خود را پشت سر می گذارند و درشرایط بد آب و هوا فعالیت می کنند. همچینن خودوروهای بنزی که 10 سال پیش به مجموعه پلیس آورده شد باید تعویض شود.

