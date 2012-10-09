دوری از نماز ریشه بروز بسیاری از مشکلات جوامع فعلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در جلسه ستاد اقامه نماز استان کردستان با اشاره به دوری مردم از برپا داشتن نماز افزود: اگر به جای اعتبارات زیادی که در بخش های مختلف هزینه کرده ایم مقداری بیشتر به مساله نماز می پرداختیم امروز شاهد بروز این مشکلات نبودیم .

وی نماز را بهترین پل ارتباطی بین انسان و خداوند دانست و افزود: در راستای اقامه نماز و تقویت و ترویج این فرهنگ باید بیشتر هزینه کنیم تا شرایط و زمینه لازم برای سالم سازی جامعه در تمامی حوزه ها فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه اگر بخشی از هزینه دستگاه های دولتی به سمت تقویت و ترویج فرهنگ نمازخوانی هدایت می شد امروز جامعه ای عاری از مشکلات و گرفتاری های فعلی داشتیم، بیان کرد: نماز علم و نماد دین مبین اسلام به شمار می رود و باید به آن اهمیت داد.

وی افرادی که نماز را کوچک و خوار می شمارند از جمله مغضوبین درگاه الهی دانست و افزود: استغفار افرادی که نماز را کوچک بشمارند و این فریضه الهی را تحقیر کنند مورد اجابت خداوند متعال قرار نمی گیرد .

وی از مسوولان فرهنگی به ویژه مدیران و مسئولان استان کردستان خواست وقت و هزینه بیشتری برای تقویت و ترویج نماز در سطح کشور اختصاص دهند تا با فراگیر کردن نماز در سطح جامعه از بروز بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی جلوگیری شود.

تقویت جایگاه نماز نیازمند کار تخصصی

رئیس ستاد اقامه نماز استان کردستان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه تقویت و ترویج فریضه نماز در جامعه نیازمند کار تخصصی و کارشناسی است، عنوان کرد: با بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب در این زمینه می توان برنامه هایی در راستای تقویت و ترویج این فریضه الهی تدوین و اجرا کرد .

حجت الاسلام محمد ابوطالبی تشکیل کمیته های تخصصی در ستاد اقامه نماز استان در جهت نهادینه کردن فرهنگ نماز در جامعه را ضروری دانست و افزود: ستاد اقامه نماز استان کردستان در راستای رسالت کاری خود به نیروهای مجرب و متخصص نیاز دارد و از مسوولان درخواست تامین این نیروها را داریم .

وی با اشاره به اینکه اقامه نماز در سطح ادارات و مدارس به خوبی برگزار می شود، گفت: در استان کردستان همکاری و تعامل خوبی بین ائمه جماعات و ادارات برقرار است و شاهد برپایی نماز جماعات باشکوه در ادارات و مدارس هستیم .

رئیس ستاد اقامه نماز استان کردستان به احداث 90 مسجد جدید در استان کردستان اشاره کرد و گفت: برای این تعداد مسجد هم خادم فعال نیاز داریم و انتظار می رود که زیرساخت های لازم برای تقویت این فریضه دینی به شکل و شیوه ای بهتر در استان کردستان فراهم شود.

وی در پایان خواستار شناسایی مساجد فعال در زمینه اقامه نماز جماعات و برگزاری کلاس های تفسیر و احکام شد و گفت: فعالان امر اقامه نماز در سطح استان باید مورد تشویق قرار گیرند تا انگیزه ای برای سایر افراد شود.ک

نماز جمعه و جماعات در کردستان باشکوه برگزار می شود

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقامه نماز در ادارات و سازمان های دولتی این استان گفت: نماز جمعه و جماعات در استان کردستان بسیار باشکوه و پرشور برگزار می شود و این نشان دهنده میزان دیانت و اعتقاد مردم استان است .

ایرج حسن زاده حضور گسترده مردم کردستان در نمازهای جمعه و جماعات و همچنین مناسبت های ملی و مذهبی را موجب خنثی سازی توطئه های دشمنان دانست و افزود: اگرچه دشمن بر روی این مردم حساب ویژه ای باز کرده است اما مردم کردستان با درایت، بصیرت و هوشیاری کامل، دستیابی دشمن به این خواسته شوم را غیر ممکن کرده اند .

وی به وضعیت برگزاری نماز جماعت در ادارات سطح استان اشاره کرد و گفت: اکنون در بیش از هزار واحد آموزشی و ادارات استان نماز جماعات با حضور روحانیون عضو مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار می شود .

حسن زاده در پایان تقویت و ترویج فرهنگ نماز را نیازمند تلاش جدی تمام افراد و دستگاه های اجرایی دانست و آمادگی استانداری کردستان را برای اجرا و حمایت از برنامه های این بخش اعلام کرد.