به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ارجمند افزود: این مسجد تاریخی از محل اعتبارات اماکن مذهبی سال 90 با اعتباری حدود 130 میلیون تومان به طور کامل مرمت شد.

وی با اشاره به اینکه سرویس‌های بهداشتی مسجد مرمت و ساماندهی شده است، افزود: در این فاز که تنها فاز مرمتی مسجد سید فتح‌الله است، شبستان اصلی و حیاط ضلع شرقی نیز به صورت کامل مرمت و احیا شده است.

به گفته وی ساخت سرایداری و خانه عالم در حیاط ضلع شرقی، مرمت کامل دیوار ضلع غربی، سنگفرش کامل حیاط مسجد، احیای باغچه‌ها و حوض‌های این مسجد تاریخی از دیگر اقدامات مرمتی است که انجام شده است.

مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: همچنین سفید کاری داخل تمام حجرات دور تا دور حیاط مسجد و آجرنمای آنها از دیگر اقدامات صورت گرفته در این فاز مرمتی مسجد سید فتح‌الله زنجان بوده است.

مسجد سید فتح‌الله زنجان متعلق به دوره قاجار است و در بافت تاریخی شهر در کنار بازار تاریخی زنجان قرار دارد.

اتمام فاز اول مرمت خانه تاریخی بهمنی زنجان

مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان همچنین اظهار داشت: مرمت فاز اول این خانه تاریخی با مبلغ 50 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی سال 90 انجام شد و هفته گذشته به اتمام رسید.

امیر ارجمند خاطرنشان کرد: مرمت نمای اصلی، در و پنجره‌ها، مرمت کامل سقف خانه و مقاوم‌سازی و جداره داخلی دیوارهای خانه بهمنی در این فاز انجام شد.

مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به اینکه این خانه تاریخی در تملک میراث فرهنگی است، افزود: مرمت خانه تاریخی بهمنی در سه فاز تعریف شده که فاز دوم مرمت آن در برنامه‌های مرمتی امسال گنجانده شده و از محل اعتبارات سال 91 انجام می‌شود.

ارجمند یادآور شد: خانه بهمنی مربوط به دوره قاجار و در محله قدیمی شهر زنجان، در کنار خانه تاریخی توفیقی که در حال حاضر به عنوان موزه شهدا مورد استفاده قرار می‌گیرد واقع شده است.

این خانه تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.