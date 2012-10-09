به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان پی آر، این رمان که تا آخر همین هفته منتشر می‌شود نزدیک به 30 سال پیش در ترکیه منتشر شده است. ماجرای این رمان به جولای سال 1980 و یک هفته پیش از تجربه کودتا در ترکیه با می‌گردد. قهرمان کتاب یک زن پا به سن گذاشته است که در یک شهر ساحلی در انتظار ورود پسر همسر درگذشته اش است. او یک استاد تاریخ شکست خورده در ازدواجش است که با سه فرزندش تابستان را قرار است در این خانه ساحلی بگذرانند.

پاموک که در نیویورک به سر می‌برد در گفتگویی درباره این کتاب گفت همه افراد این خانواده ناشاد، جالب توجه هستند. او درباره فاطمه مادربزرگ ناشاد این رمان گفت او یادآور مادربزرگ خودش است و وی با یادآوری نوع روابط افراد سالخورده با مستخدم‌ها و آشپزها چهره‌های چخوفی را پیدا می‌کند که در این رمان نیز آن‌ها را نگه داشته است.

وی گفت: شخصیت همسر درگذشته او را نیز با نگاهی به پدربزرگ خودش خلق کرده که قرن پیش در برلین در رشته حقوق تحصیل کرده بود و در اوایل قرن بیستم با ارسال نامه‌ای برای خواهر خودش از او خواسته بود تا از حقوق زنان در ترکیه دفاع کند.

پاموک گفت: در این کتاب مثل «برف» در حال بررسی عقاید دست راستی‌های ملی گرای ترکیه است که در عین حالی دیدگاهی ضدغربی دارند.