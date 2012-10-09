61 پروژه ورزشی از مصوبات سفر رهبری به کرمانشاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس امانی اظهار داشت: احداث 50 زمین فوتبال روستایی، 10 سرسرای ورزشی سقف بلند و تامین اعتبار سالن شش هزار نفری ولایت از مصوبات حوزه ورزش سفر پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه است.

وی افزود: کار احداث 9 زمین فوتبال روستایی در شهرستان های کرمانشاه، اسلام آبادغرب، سنقروکلیایی و ثلاث باباجانی تاکنون به پایان رسیده است.

وی گفت: عملیات اجرایی 41 زمین روستایی دیگر در شهرستان های گیلان غرب، سرپل ذهاب، قصرشیرین، کنگاور، هرسین، دالاهو، جوانرود، روانسر و پاوه با پیشرفت فیزیکی 20 تا 95 درصد هم اکنون در حال اجراست.

وی افزود: در بخش سالن های ورزشی مصوب سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه، احداث سالن های ورزشی در شهرستان های کرمانشاه، اسلام آبادغرب، کنگاور، سنقر، صحنه، سرپل ذهاب، هرسین و روانسر پیش بینی شده است که به محض تخصیص بودجه عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در خصوص احداث سرسرای ورزشی شش هزار نفری ولایت در کرمانشاه گفت: عملیات اجرایی این پروژه در دهکده المپیک کرمانشاه آغاز شده و هم اینک در دست احداث است.

امانی افزود: مدت زمان پیش بینی شده برای اجرای این پروژه 24 ماه است که امیدواریم در مدت تعیین شده به بهره برداری برسد.

وی همچنین اعتبار مورد نیاز برای احداث این سرای ورزشی را حدود 200 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: امسال 65 میلیارد ریال از محل دفتر مقام معظم رهبری و اعتبارات عمرانی وزارت ورزش و جوانان به این پروژه اختصاص یافته و پیگیریم از اعتبارات وزارت نفت هم به این پروژه اختصاص داده شود تا مشکل مالی در روند اجرای آن پیش نیاید.



