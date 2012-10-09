وزیر دفاع انگلیس به فکر رفع اشغال ‌از جزایر متعلق به دیگران باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی در واکنش به اظهارات فیلیپ هاموند وزیر دفاع انگلیس مبنی بر اینکه فشار بر ایران را به خاطر برنامه هسته‌ای جنون‌آمیزش به حدی افزایش دهید که بقاء نظام از سوی خود مردم کشور مورد تهدید قرار گیرد، به تارخچه دولت انگلستان که با استعمار و استثمار، دخالت در امور داخلی ملتها و کودتای نظامی علیه دولت‌های مستقل و آزادیخواه گره خورده است، اشاره کرد و گفت: آیا اقدامات دولت انگلستان که دارای بیش از 200 کلاهک هسته‌ای استراتژیک و بیش از 64 پرتاب کننده استراتژیک، سومین کشور آزمایش کننده سلاحهای هسته‌ای، دارای 3/2 میلیون مترمکعب زباله هسته‌ای و طرح جامع با هزینه‌های میلیاردی برای دستیابی به سلاح جدید هسته‌ای جنون‌آمیز است یا فعالیتهای صرفاً صلح‌آمیز هسته‌ای ایران؟

وی افزود: کمکهای پنهانی و خلاف معاهده عدم اشاعه هسته‌ای انگلستان برای تجهیز رژیم جنایتکار و غاصب صهیونیستی به سلاح هسته‌ای که در حال حاضر با داشتن بیش از دهها کلاهک هسته‌ای خطر جدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان می‌باشد، جنون آمیز است یا برنامه‌های کاملاً صلح‌آمیز هسته‌ای ایران؟

وحیدی در ادامه گفت: وزیر دفاع انگلیس با این اظهارات جنون‌آمیز دست خود را رو کرد و نشان داد ادعاهای آنان علیه برنامه هسته‌ای ایران صرفاً یک بهانه است و هدف آنان به اعتراف صریح خودشان ایجاد فشار و درد و رنج به ملت آزاده و بزرگ ایران است. این اظهارات نشان دهنده خوی استکباری و ضد انسانی حاکمان انگلستان است.

وزیر دفاع تصریح کرد: اینگونه اظهارات جز افزایش نفرت ملت ایران از زمامداران انگلیس و افزایش اتحاد و همبستگی آنان برای مقابله با اهداف سلطه‌جویانه استکبار جهانی و برداشتن گامهای بلند برای استقلال و خودکفایی کامل در همه حوزه‌ها پیامد دیگری ندارد.

وحیدی در پایان گفت: شایسته است وزیر دفاع انگلیس بجای اینگونه اظهارات سخیف و بی‌مایه به فکر کاهش آلام و درد و رنج مردم انگلستان بخصوص مردم استقلال‌طلب ایرلند شمالی و رفع اشغال ‌از جزایر متعلق به دیگران باشد.

